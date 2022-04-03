近5日確診數曝光「已到臨界點」！前台大醫：疫調還跟得上嗎？

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近5日確診數曝光「已到臨界點」！林氏璧：疫調還跟得上嗎？

▲▼寒假結束開學在即，台北市環保局針對轄內公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校進行環境消毒，維護師生健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲近日本土疫情升溫，有多所學校傳出師生確診停課。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

昨（2）日國內一口氣飆了160例本土確診，其中無症狀者為83例，眼見近5日確診數從33→56→87→104→160，有攀升趨勢。前台大感染科醫師林氏璧直言，過年前台灣沒成為香港，靠的是疫調速度贏過病毒，但若傳染鏈太多匡不住，就可能進入指數型上升，「現在可能真的到了臨界點了，疫調還跟得上嗎？」

指揮中心表示，新增之160例本土病例，為83例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於3月15日至4月1日，其中包含83例為無症狀感染。個案分佈為新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，臺北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。相關疫調持續進行中。

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▲4/2確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲4/2確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

在昨日記者會中，有媒體詢問若清明連假4日都破百例本土，連假後是否可能調升疫情警戒？指揮官陳時中回應，現在大方向朝開放之路，若有特殊情況及地點，需特別手段來預防，會稍微加強，不過不準備走上加強之路，目前重點放在保存醫療量能、監控及治療中重症。

林氏璧也發文提出個人見解，坦言若傳播鏈太多匡不住，即可能進入指數型上升，「現在可能真的到了臨界點了」。他也希望未來記者會中，可新增固定的監測數字，如中重症人數，同時間還沒解隔離者有多少位無症狀、多少人輕症；集檢所／防疫旅館、專責病房和加護病房的占床比例。

此外，還有本土7日平均或單日PCR陽性率，林氏璧說，「可以的話做出各縣市的更好，能夠很確定每個縣市做了多少PCR，到底有多少陽性。」以上資料才能確實掌握目前疫情現況。他認為，一旦個案數持續上升，幾條傳播鏈加上瑣碎疫調，「在記者會上就會越來越不重要了。」

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