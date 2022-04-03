今下午國道有3大超塞路段！　國5南向「最順暢時段出爐」

▲國1南向153.8k，2小客車追撞占用中線車道，回堵2公里畫面。（圖／高公局提供，下同）



記者許展溢／台北報導

清明節連續假期第2日，截至今（3）上午11時，國道全線交通量仍在預期流量範圍內，不過，高公局預估今下午有3大重點壅塞路段，出現在國1南向彰化系統-埔鹽，和國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林。

高公局說明，今上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、彰化系統至彰化；國1北向楠梓至岡山；國3南向中興系統至中興；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

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▲▼清明連假第2天北部區域路況預報。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向彰化系統-埔鹽；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

另外，高公局提到，今上午08時52分於國1南向174公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午09時14分排除，造成後方車流回堵2公里 ；09時21分於國1南向153.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午9時27分排除，造成後方車流回堵2公里，11時03分於國1南向87.6公里處外路肩發生3輛小客車追撞事故，於上午11時12分排除，造成後方車流回堵4.5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

▲▼清明連假第2天路況中南部路況預報。

