變異株XE侵台「衝上微博熱搜」　陸網狠酸：你們不要過來！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（2）日表示，3月18日有驗出1例自捷克入境的本國籍女性確染XE病毒。首例變異株「XE」侵台的消息曝光後，就有網友注意到，此事竟一度登上微博熱搜榜第一，而且還有大陸網友直喊「你不要過來啊！」

英國衛生與安全局（UKHSA）日前宣布發現最新重組變異株XE，它是由Omicron原始毒株BA.1、「Omicron的妹妹」BA.2結合而成，傳播速度比BA.2快上9.8%。昨天記者會上，醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣3月18日曾驗出1例確染XE的境外移入個案，是自捷克入境的本國籍女性，落地採檢陽性，CT值僅15，病毒量偏高，不過屬無症狀。

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首例變異株「XE」侵台的消息曝光後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「彎彎（灣灣）又上熱搜第一了」為題發文，提到上海現在正水深火熱，結果台灣一出現首例變異株「XE」，馬上衝到熱搜第一。

▲大陸網友相當關注此事。（圖／翻攝自微博）

實際上微博查看，目前「台灣發現首例感染XE變異毒株病例」在熱搜榜上是第26名，第1名則是「上海新增本土確診438例無症狀7788例」。

不過大陸網友仍對此事有頗高的關注度，部分人留言狠酸，「真的別來大陸，謝謝了」、「灣灣，你美國爸爸生物實驗室應該有解藥，不要來禍害大陸」、「不跟他們一樣的，咱做好自己，不亂跑就好」。其中更有人直接說，「你不要過來啊！」獲得8832個讚，是該留言串熱門第二的留言。

但也有些網友緩頰說道，「台灣比大陸疫情控制得好多了，搞清楚」、「每次涉及到台灣的新聞就罵聲一片，真的會醉」、「真的覺得大家不要再互相傷害了，互相攻擊不會讓我們變得更好」、「人家是境外輸入一個，你看不到嗎」。還有人無奈表示，「國外一躺平，我們就受累」、「這疫情還沒退去，又來變異毒株」。

▼底下網友吵翻。（圖／翻攝自微博／環球時報）