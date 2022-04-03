海南三亞宣佈封城3天！社區查驗式管理　市民嘆：一天之內變了樣

▲三亞市民在接受檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸海南1日新增本土感染個案13例，三亞當局2日火速行動，規定自當天下午5時至5日凌晨12時，中心城區進入「區域管控狀態」，所有社區實行查驗式管理。據今（3）早通報，海南三亞新增4例本土感染者。

海南三亞市2日發布通告，自當天下午5時至5日凌晨12時，中心城區進入區域管控狀態，所有企事業單位、公共場所、社區等一律須憑24小時內核酸陰性證明，或當日核酸採樣記錄方可出入；按指令完成各輪次區域核酸檢測。

通告規定，要求所有社區實行查驗式管理，原則上每個社區只保留1至2個出入口，安保人員24小時值守，人員非必要禁止進出，參加核酸檢測採樣即出即回；居民每2天憑出入證可出門購買物資一次，通過線上訂購生活物資的，由工作人員或志願者配送到戶。

通告指出，除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油等公共服務類企業外，其他單位實施輪休減產或居家辦公，企業職工因參加核酸檢測不作誤工處理；除保障市民日常生活需要的超市、藥店等，其餘各類營業場所暫停營業；酒店、民宿等按防疫規定辦理入住和提供相應服務。所有人員不得組織或參與任何形式的集聚性活動。

▲市民抱怨 。（圖／翻攝自微博）

「封城令」實施後，不少民眾在微博PO文，「整個海南一天之內變了樣，三亞封城，免稅店停業」、「全員核酸，對象機票取消，三亞封城三天，買不到菜，面膜不發三亞，外賣進不來學校」、「菜市場也搶空了，簡直了」、「三亞也封城了，這疫情傳播範圍之廣，對經濟傷害之深已經遠超大多數人的想象了 」。

據昨（2）日上午通報，海南1日新增本土確診病例7例，其中海口4例、瓊海1例、陵水1例、三亞1例；無症狀感染者6例，其中三亞4例、海口1例、瓊海1例；初篩陽性5例，均為三亞報告。

據今日上午通報，海南三亞新增2例本土確診和2例本土無症狀感染者，為三亞市3月31日發佈的2名無症狀感染者的密接人員，已分別轉運至定點收治醫院。