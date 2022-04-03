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本土可能破萬　醫：萬一你是「家中、公司第一例」別內疚

記者陳俊宏／綜合報導

「會擊垮我們的是人性，不是病毒。」ICU醫師陳志金今天（3日）表示，2日本土確診160例，按照其他國家的經驗，確診數字有可能會呈現指數型成長：破千、破萬、甚至…但大家請不必驚慌。他要和民眾分享5劑「心理加強劑」，假如你是家中、學校、公司裡的第一例，也不用感到內疚自責。

「各位旅客，我們現在即將通過一段不穩定的氣流，請您留在座位上、繫好安全帶。」陳志金在臉書說，就像飛機上機長的廣播一樣，這只是一段不穩定氣流，通過了，就會安全降落目的地，就像歐美、日、韓、新、馬等其他國家的經驗一樣，病例數會快速上升然後下降，進入「與病毒共存」的疫情新階段。

陳志金指出，新加坡衛生部長王乙康在農曆年前以游泳來比喻抗疫，「疫情剛開始時，我們不會游泳，看到『水』（病毒）就會害怕。但是，現在的Omicron和Delta株不同，這個『水』沒有那麼『深』，水深可能只及膝蓋、腰部、頂多只到胸部，不太會淹死人。」

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▼疾管署最新統計，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑 83.45%、第2劑78.41%、追加劑接種率50.48%。（圖／記者湯興漢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

王乙康提到，「而且，和兩年前不同的是，我們現在大部分人都會游泳了（已完整接種疫苗），可以保護自己，也保護別人，所以，不要因為確診的數字很高就感到害怕！Omicron重症和死亡的比率很低，醫療體系也可以負荷。」

陳志金寫道，「我們非常幸運的，在這兩年多來，守住了疫情，汲取各國的經驗，等到了一個相對比較好的時機：較高的疫苗覆蓋率、Omicron相對比較低的重症率和致死率（99.78%為輕症和無症狀、重症率0.22%、致死率0.07%）。」

陳志金表示，台灣的醫療量能、分流也有規劃，各種可能的應變，指揮中心也應該會和專家小組討論過；目前，還需要加強的是民眾的心理建設，在台灣多次成功清零情況之下，「與病毒共存」一直不是大部分人的選項，因此，需要在這個時候，為民眾做好心理準備，給大家5劑「心理加強劑」：

1、我們真的守得很好了，如果有一天，確診數真的呈現指數性上升，成千上萬的時候，大家也不必感到驚恐，更不要互相指責。

2、萬一自己或家人確診了，也不必感到驚慌，因為大部分都是輕症，多注意重症的徵兆就可以。輕症不必住院，住在加強版防疫旅館（未來甚至有可能是居家），以保存醫療量能。

3、不要責怪任何人，這也不是任何人的錯，是病毒的錯；不要去怪公司的同事、朋友、家人，為何把病毒帶進來，沒有人會刻意要害身邊的人的；也不要去排擠、歧視染病的人。

4、萬一你是家中、學校、公司裡的第一例，也不用感到內疚自責，覺得是自己害了身邊的人，真的，病毒是很難防的，大家都盡力了。

5、小心提防有心人士過度渲染「防疫失敗」、「對死亡病例大作文章」、「應該學學某國封城」、「做得比某國差」、「誰誰誰下台」…等等希望分化國人、擊潰國人信心的資訊戰。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳志金說，感謝指揮中心、防疫人員、全民配合防疫，讓台灣可以守護到現在這個「相對比較好的時機」，記得「會擊垮我們的是人性，不是病毒」，失去了彼此的信任、造成社會分裂的後果，遠大於病毒帶來的傷害。

陳志金指出，在全球確診病例來到近5億例的現在，各國也紛紛放寬防疫措施與病毒共存之際，「如果我們不得已，也遇上了，就讓我們以健康、正向的心理，繼續面對疫情的走勢，配合指揮中心專家群的通盤考量和各種配套措施，期待可以早日回歸日常生活。大家請繫好安全帶，打好『心理加強劑』，我們即將通過這段不穩定氣流，你準備好了嗎？」

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