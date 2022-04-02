男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

▲21歲的年輕女子花費663萬元找「法師」挽回男友 。（圖／翻攝自中國新聞網）

記者蔡儀潔／綜合報導

感情不順令不少人心力交瘁，北京一名21歲女子竟選擇請「大師」做法事，先後支付了147萬元（人民幣，下同，約新台幣663萬元），但最終人財兩失。事件曝光後，不少網友紛紛直呼，「富婆看看我！」。

▲雙方對話紀錄 。（圖／翻攝自中國新聞網）

據《沸點視頻》報導，北京市西城區人民法院1日公開審理一起詐騙案。21歲的蓋姓女子因感情不順找了一位「大師」，花費包括188元占卜問一個問題、2999元做法事「斬桃花」、3.6萬元（約新台幣16萬元）購買「龍婆登符管」等。

「大師」還向蓋女說，她的男友是被陰鬼附身，需要再做法事化解。在將近一年的時間裡，蓋女先後支付了147萬元（約新台幣663萬元）。

▼ 蓋女高價購買的法器。（圖／翻攝自中國新聞網）

不過找「大師」並沒有任何作用，蓋女最終仍與男友分手「人財兩空」。之後，蓋女的父母發現女兒找大師挽回感情的傻事，憤而報警。

▲轉賬記錄 。（圖／翻攝自中國新聞網）

據悉，「大師」為蓋女請佛牌400多次，但經價值鑒定，這些佛牌總價值僅有275元（約新台幣1240元）。目前，雷姓「大師」和孫姓妻子因犯詐騙罪分別被判處有期徒刑10年和5年。

▲法庭審理現場。（圖／翻攝自中國新聞網）

此事今日登上微博熱搜，網友紛紛表示，「147萬直接給了他可能效果會更好哦」、「我要是有這一百多萬，還要什麼男人」、「富婆看看我」、「你還在糾結147買東西的時候，別人147萬找不到對象」、「對方是吳彥祖嗎」、「男友：你把這錢給我我不就回來了」。