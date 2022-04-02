　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

▲▼ 做法事挽回男友 。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲21歲的年輕女子花費663萬元找「法師」挽回男友 。（圖／翻攝自中國新聞網）

記者蔡儀潔／綜合報導

感情不順令不少人心力交瘁，北京一名21歲女子竟選擇請「大師」做法事，先後支付了147萬元（人民幣，下同，約新台幣663萬元），但最終人財兩失。事件曝光後，不少網友紛紛直呼，「富婆看看我！」。

▲▼ 做法事挽回男友 。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲雙方對話紀錄 。（圖／翻攝自中國新聞網）

據《沸點視頻》報導，北京市西城區人民法院1日公開審理一起詐騙案。21歲的蓋姓女子因感情不順找了一位「大師」，花費包括188元占卜問一個問題、2999元做法事「斬桃花」、3.6萬元（約新台幣16萬元）購買「龍婆登符管」等。

「大師」還向蓋女說，她的男友是被陰鬼附身，需要再做法事化解。在將近一年的時間裡，蓋女先後支付了147萬元（約新台幣663萬元）。

▼ 蓋女高價購買的法器。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲▼ 做法事挽回男友 。（圖／翻攝自中國新聞網）

不過找「大師」並沒有任何作用，蓋女最終仍與男友分手「人財兩空」。之後，蓋女的父母發現女兒找大師挽回感情的傻事，憤而報警。

▲▼ 做法事挽回男友 。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲轉賬記錄 。（圖／翻攝自中國新聞網）

據悉，「大師」為蓋女請佛牌400多次，但經價值鑒定，這些佛牌總價值僅有275元（約新台幣1240元）。目前，雷姓「大師」和孫姓妻子因犯詐騙罪分別被判處有期徒刑10年和5年。

▲▼ 做法事挽回男友 。（圖／翻攝自中國新聞網）

▲法庭審理現場。（圖／翻攝自中國新聞網）

此事今日登上微博熱搜，網友紛紛表示，「147萬直接給了他可能效果會更好哦」、「我要是有這一百多萬，還要什麼男人」、「富婆看看我」、「你還在糾結147買東西的時候，別人147萬找不到對象」、「對方是吳彥祖嗎」、「男友：你把這錢給我我不就回來了」。

ET快訊
若確診破千人！前台大醫曝「3救命關鍵」：與去年5月差多了
牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦「突母子雙亡」
女星試鏡「脫到全身剩內褲」！　導演讚：顏色像外國妹
PLG球星「攻擊下體」遭禁賽！　IG公開道歉：絕無扭蛋
手搖飲買1送1！　Uber Eats「4月限定優惠碼」一次看
快訊／新竹縣今+2！　大潭、台中婚宴案延燒
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產、居家辦公」

男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

上海半封城第五日增6311例本土　浦東全區均為封控或管控區

香港將展開「全民快篩」　林鄭月娥：不等於「全民強檢」

宅男去健身房被撲倒！粉衣女當眾脫衣喊「睡覺嗎」　心酸故事曝

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦「突母子雙亡」死因曝　尪心碎討公道

上海買菜難！奢侈品店卻送「精美蔬果」維繫VIP　網怒：旱的旱死

華為完成換屆選舉　孟晚舟升任輪值董事長

陸增本土9875例再創新高　疫苗已接種32億劑「費用達5410億」

國中體育狼師性侵5女！竟忍不住自爆：「很大膽的事」要保密

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產、居家辦公」

男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

上海半封城第五日增6311例本土　浦東全區均為封控或管控區

香港將展開「全民快篩」　林鄭月娥：不等於「全民強檢」

宅男去健身房被撲倒！粉衣女當眾脫衣喊「睡覺嗎」　心酸故事曝

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦「突母子雙亡」死因曝　尪心碎討公道

上海買菜難！奢侈品店卻送「精美蔬果」維繫VIP　網怒：旱的旱死

華為完成換屆選舉　孟晚舟升任輪值董事長

陸增本土9875例再創新高　疫苗已接種32億劑「費用達5410億」

國中體育狼師性侵5女！竟忍不住自爆：「很大膽的事」要保密

大聯盟調整電視輔助流程　裁判將向球迷說明判決

LIVE／高雄疫情生變！陳其邁最新記者會說明

起床看新聞發現出包！黃子佼道歉曝「Selina真實反應」

張藝謀18歲高顏值帥兒「錄取耶魯大學」！　7所大學全要他…媽嗨翻

「切爾西靴」粗高跟大流行！盤點10雙愛馬仕、RV...俐落帥氣又好搭

昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產、居家辦公」

骨灰罈超美新色「不莊嚴了」　好市多店員：不知有這款！網喊買爆

2022金砂櫻野餐季X散步趣　黃偉哲手籲全國民眾來台南體驗西港之美

母親男友伸狼爪！　16歲姐姐挺身救妹...嬤：以後注意點就好

男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

大陸熱門新聞

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

國中體育狼師性侵5女！竟忍不住自爆

宅男去健身房被撲倒！女脫衣喊「睡覺嗎」

陸本土+9875創新高　疫苗耗資5410億

夫肉身擋火護妻！夫妻傷重雙亡留3孩成孤兒

中芯國際研發人員卻一年跑掉577名

外籍男勃起50小時！醫院PO洋丁丁保衛戰激怒全網

上海買菜難！奢侈店卻送蔬果討好VIP

華為完成換屆選舉　孟晚舟升任輪值董事長

「博士生學霸」騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

老翁氣喘亡「醫師拒協助」！女兒氣炸公審

正妹突問「相信愛情嗎」　老司機回應網笑翻

上海本土+6311例！浦東全區均為封控或管控區

老司機挺「麻豆傳媒」車噴大logo！警速攔下怒教育

更多熱門

相關新聞

大學一階放榜「收2校簡訊」　網：參加指考

大學一階放榜「收2校簡訊」　網：參加指考

111學年度大學申請入學昨（31）日公告第一階段甄選結果，不少學生都有收到簡訊通知。不過就有一名網友貼出自己的簡訊截圖，表示他一連收到2封大學簡訊，「你號碼留錯了！」貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

誆虛擬幣投資　詐團做假獲利騙再加碼

誆虛擬幣投資　詐團做假獲利騙再加碼

大學生假冒10多歲援交少女「騙到1億」

大學生假冒10多歲援交少女「騙到1億」

87歲嬤少女心大噴發　捧40萬救人結果超展開

87歲嬤少女心大噴發　捧40萬救人結果超展開

「媽媽生病」坑3網友　她爽住旅館25天

「媽媽生病」坑3網友　她爽住旅館25天

關鍵字：

法師做法事挽回感情詐騙

讀者迴響

熱門新聞

眾量級愚人節「宣布大事」！

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

百萬YTR「逼車砸窗」影片瘋傳！

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性

校護急救瀕死高3生回魂　怒控同事「改單」霸凌

超大咖台劇女神「躲觀眾席」朝聖張惠妹！

59歲男框4酒店妹狂歡　做「1舉動」慘了

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面