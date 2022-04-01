大學一階放榜「連收2校簡訊」　他急PO文找人！網笑：參加指考吧

▲原PO收到2封簡訊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

111學年度大學申請入學昨（31）日公告第一階段甄選結果，不少學生都有收到簡訊通知。不過就有一名網友貼出自己的簡訊截圖，表示他一連收到2封大學簡訊，「你號碼留錯了！」貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「你號碼留錯了，訊息傳到我這來了！」從他貼出的簡訊截圖可見，原來是有一名考生疑似手機沒填對，所以大學第一階段甄試結果的簡訊就傳到他那了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從畫面可見，上頭2封簡訊分別寫著「恭喜您通過實踐大學申請入學第一階段...」、「同學您好：恭喜您通過國立金門大學11...」。為了不讓該名考生焦急沒收到簡訊，原PO才趕緊發文尋人。

▲如果沒收到簡訊，也可以上網查詢。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「這也太扯」、「可以再給自己多一次機會，去參加指考吧」、「所以他可能認為他沒上...收不到訊息」、「你真是好人，他會看到的」。不過也有人擔心，「應該是新型詐騙的，不要去點連結網址」、「2個學校都留錯號碼的可能性太低，應該有問題」。

事實上，假使有考生手機號碼填錯、未收到簡訊，其實也可以直接透過「第一階段篩選結果查詢系統」查詢，只要輸入學科能力測驗應試號碼、申請生身分證字號即可確認。