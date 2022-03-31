87歲嬤網戀噴發少女心！捧40萬要救人　78歲西裝紳士讓她傻眼

記者鄧木卿／台中報導

台中市87歲的童姓退休女老師，透過交友軟體結識一名退休機師，該機師謊稱在土耳其受傷沒錢治療，阿嬤少女心大噴發，馬上答應給40萬元，由於曾有被銀行阻擋匯款的經驗，阿嬤為了不讓家人和銀行發現，主動要求在台中火車站面交，警方接獲家人報案，一路尾隨坐著輪椅的阿嬤，豈料現身拿錢的車手卻是78歲的李姓男子，西裝筆挺、一派紳士，李嫌辯稱只是幫友人拿錢而已，其它一概不知。

▲▼台中一名87歲阿嬤網戀退休機師，避開銀行堅持面交40萬，警尾隨赫然發現，車手竟是78歲西裝男子。（圖／民眾提供）

87歲的童姓阿嬤在通訊APP認識1名自稱是「威廉姆斯」男網友，2人每天問候、聊天，即使阿嬤高齡仍有著粉紅少女般的情懷，以為遇到真愛，對方自稱是洛陽人，機師退休後到土耳其旅遊遭搶而受傷住院，急需要錢治療，「威廉」更保證會來台灣將阿嬤接去美國達拉斯居住等，騙取阿嬤的少女心。

「威廉」希望阿嬤將錢交給他的醫生友人，阿嬤一聽馬上答應，而且主動說不要匯款，堅持面交，否則又會像上次一樣被行員阻擋，阿嬤心急的由外勞推著輪椅到銀行提領40萬元，然後再坐著輪椅前往台中火車站和「醫生友人」碰面，面對家人和行員詢問，堅不透露領錢用途。

台中市警第二分局育才派出所警員楊健群、劉凡漪、陳冠仲日前接獲家屬通報，母親疑似遭人二度詐騙，員警了解相關情形後，便一路尾隨阿嬤到台中火車站，在旁埋伏等待車手出現，不料竟等到1名西裝筆挺、78歲的李姓詐騙車手。

警方原本以為差點被騙的阿嬤，高齡87歲已屬罕見案例，結果車手年齡竟然也高，78歲，再次讓警方看傻眼。

李男供稱，他不知詳情如何，只是受美國友人之託前來拿錢，要匯到美國買比特幣，警方初步認定李男並非一人飾多角，詢問後依詐欺罪嫌送辦。