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社會 社會焦點 保障人權

「媽媽生病」坑3網友　騙1萬進旅館戶頭...她爽住25天

記者邱中岳／台北報導

北市大同區一家旅館負責人的帳戶，遭到警方設定成為警示帳戶，追查後才發現，1名女客2月入住時，謊稱住宿費用由其他公司匯款，所以取得旅館帳戶後，利用旅館帳戶當成人頭帳戶，騙取其他網友匯款支付旅館房費爽住25天，警方趁女子還沒退房前，將人逮捕。

22日凌晨2時許，大同分局建成派出所接獲報案，1家旅行社的37歲黃姓負責人指出，旅館的帳號被人通報為詐騙警示帳戶，資金遭到凍結，申請解除警示帳戶，追查之後才發現，原來問題出在1名26歲的陳姓女房客身上。

▲▼女房客詐騙網友幫付旅費，害得旅館帳號被警方列為警示帳戶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女房客詐騙網友幫付旅費，害得旅館帳號被警方列為警示帳戶。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓女房客向旅館謊稱，因為住宿費用是由公司負責，所以向黃姓負責人索取帳號後，再由公司匯款支付房款，但事實上，陳姓女房客利用交友軟體詐騙，騙取3名網友表示「急需用錢」，最後3人共計匯款1萬750元到旅館的帳戶，讓陳姓女房客爽住25天。

▲▼女房客詐騙網友幫付旅費，害得旅館帳號被警方列為警示帳戶。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市大同區旅館帳戶被警示，沒想到原因竟是女房客匯款問題。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後1名網友不甘願被詐騙，向警方報案處理，旅館的帳戶因而被警方列為警示帳戶，警方事後得知陳姓女房客外出，且尚未退房，於是前往埋伏，等陳姓女子返回旅館時當場逮人，訊後依照詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

警方還查出，陳姓女子還因5件詐欺、竊盜案，遭到4個地檢署發布通緝，通緝部分也另外依照規定解送各管轄地檢署歸案，警方也提醒，網路交友應該審慎評估，避免遭到詐騙上當受害。

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