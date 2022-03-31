誆「投資虛擬貨幣」　詐團做假獲利誘騙再加碼…關網才知受騙

記者陳以昇／新北報導

新北市警方接獲民眾報案，指稱在網路投資假虛擬貨幣遇到詐騙，獲利後要求加碼才能領錢，投入資金後就藉口拖延或關閉網站，刑大偵四隊會同中和分局組專案小組，經調查確認詐騙集團在新莊區承租辦公室，警方掌握證據後，派員前往查緝，逮捕7名詐騙集團成員，訊後依詐欺罪移送偵辦。

▲郭男誘騙民眾投資假虛擬貨幣，警方獲報查緝逮捕7人 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方調查，25歲郭姓男子與詐欺同夥在社群網站貼文，「在家兼職廣告，薪資優渥、工作時間彈性、工作輕鬆簡單」等話術吸引被害人上鉤，再指派投資專員誘導被害人加入假虛擬貨幣投資群組、網站進行投資。

被害人投資初期會獲利給甜頭，再蠱惑被害人加碼注入大筆資金後，就以各種理由拖延出金，最後網站或APP隨即無預警關閉，讓被害人血本無歸。警方成立專案小組經調查確認詐團落腳在新莊區中港路上商辦大樓，派員前往查緝，當場逮捕郭男等7人，訊後依詐欺罪移送偵辦。

▼郭男詐騙集團在網站刊登徵才假廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市政府警察局刑事警察大隊呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資。

▼詐團成員手機裡與被害人對話 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼詐團冒用投資公司網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）