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發票怪盜深夜停車場行竊愛心發票箱　一杯紅茶露行蹤遭逮發票１張都沒中！

▲陳姓男子利用深夜人少之際，以徒步方式選定中西區中正路及康樂街等處民營收費停車場，行竊繳費亭內所置放之統一發票愛心箱，市警二分局警方循線將他緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓男子利用深夜人少之際，以徒步方式選定中西區中正路及康樂街等處民營收費停車場，行竊繳費亭內所置放之統一發票愛心箱，市警二分局警方循線將他緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陳姓男子於3月21日及30日利用深夜人少之際，以徒步方式選定中西區中正路及康樂街等處民營收費停車場，趁四下無人時下手行竊繳費亭內所置放之統一發票愛心箱，市警二分局警方據報循線追查，查出陳嫌涉案將他緝獲，陳嫌所竊發票１張都沒中，真是老天有眼善惡果報。

▲陳姓男子利用深夜人少之際，以徒步方式選定中西區中正路及康樂街等處民營收費停車場，行竊繳費亭內所置放之統一發票愛心箱，市警二分局警方循線將他緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局警方說，陳姓竊嫌分別於3月21、30等兩日，利用深夜時步行前往中區西兩處停車場，以徒手方式提走繳費亭內之統一發票愛心捐贈箱，經被害人30日月底前往查看發現遭竊立即向轄區之中正所及海安所報案。2所員警調閱轄內周邊各監視器，因犯嫌以步行方式來去且身分不詳，但員警不放棄地一處處之調閱分析，循線追到東區裕農路段失去蹤跡，但也研判判嫌是該區活動之人。

中正所警員黃宇澤接連2天往該區四處訪查，在秉持不放棄之精神，終於在1日下午再度前往裕農路某速食店欲調閱相關影像時，竟發現陳嫌正在店內購買紅茶，且為該店每日之常客。

▲陳姓男子利用深夜人少之際，以徒步方式選定中西區中正路及康樂街等處民營收費停車場，行竊繳費亭內所置放之統一發票愛心箱，市警二分局警方循線將他緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警經確認陳嫌即為行竊之人後即上前盤查，再提示其行竊影像證據，發現2桶愛心箱均已為其取出發票後隨意丟棄，且行竊來之1-2月份之發票也都未中獎。陳嫌對警方竟能追查到其常出沒地點感到驚訝，乖乖隨同警方帶回依竊盜罪嫌調查送辦。

第二分局表示，研判陳嫌可能尚涉嫌其他相同竊案，民眾如有任何線索均可與本分局偵查隊員警聯繫(聯絡電話：06-2139070)；另如有發現周遭有可疑之人事物，均可立即撥打110報警。

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