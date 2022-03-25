快訊／只花80元就中200萬！　全家發票中獎名單出爐了

記者蕭筠／台北報導

對獎了！111年1、2月統一發票今（25）日正式開獎，其中，千萬特別獎獎號為「18927486」、200萬元特獎號碼則是「82050976」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張特獎200萬元，只花80元幸運中百萬。

▲111年1、2月發票開獎了 。（示意圖／記者蕭筠攝）

▲全家發票中獎名單。（圖／業者提供）

全家便利商店本期中獎發票開出1組特獎200萬元，在桃園桃園和信店消費80元幸運中獎，頭獎20萬元則開出4組，分別在新竹頎邦店、新昆陽店、永和仁和店、長治大江店，消費者分別購買飲料、零食、水果，就獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，分別於鑫德店、三重新正店，消費者購買茶飲就中獎。

▲111年1、2月統一發票完整獎號。（圖／ETtoday製圖）

另，財政部提醒，去年11-12月統一發票領獎期限將在5月5日到期，截至20日止，特別獎共有4張未領取，分別是1張29元foodpanda外送費發票，桃園市中壢區普忠里的統一超商買食品、用品59元的發票；桃園市中華電信月租費699元發票；以及雲林縣斗六市的白巷子開出115元飲品發票。

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