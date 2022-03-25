　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／只花80元就中200萬！　全家發票中獎名單出爐了

記者蕭筠／台北報導

對獎了！111年1、2月統一發票今（25）日正式開獎，其中，千萬特別獎獎號為「18927486」、200萬元特獎號碼則是「82050976」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出1張特獎200萬元，只花80元幸運中百萬。

▲▼發票 。（圖／記者蕭筠攝）

▲111年1、2月發票開獎了 。（示意圖／記者蕭筠攝）

▲▼111年1-2月發票開獎。（圖／全家提供）

▲全家發票中獎名單。（圖／業者提供）

全家便利商店本期中獎發票開出1組特獎200萬元，在桃園桃園和信店消費80元幸運中獎，頭獎20萬元則開出4組，分別在新竹頎邦店、新昆陽店、永和仁和店、長治大江店，消費者分別購買飲料、零食、水果，就獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，分別於鑫德店、三重新正店，消費者購買茶飲就中獎。

▲▼。（圖／ETtoday製圖）

▲111年1、2月統一發票完整獎號。（圖／ETtoday製圖）

另，財政部提醒，去年11-12月統一發票領獎期限將在5月5日到期，截至20日止，特別獎共有4張未領取，分別是1張29元foodpanda外送費發票，桃園市中壢區普忠里的統一超商買食品、用品59元的發票；桃園市中華電信月租費699元發票；以及雲林縣斗六市的白巷子開出115元飲品發票。

【你可能也想看】

►神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣　「8品項」即起停賣了
►搶喝！可不可連10天「3大飲品買1送1」　胭脂紅茶、熟成歐蕾都有
►先收下！超商限時2天「大杯美式、拿鐵買2送2」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎
不滿九頭身議員戴手銬腳鐐爬跪靈堂　5綠委赴法務部抗議
邱晨病逝「喚醒1悲劇」！　他殺了慣老闆一家...成台灣最年輕
蔡英文接見中信兄弟　賴清德CUE餅總：別再讓我尷尬
快訊／童仲彥遲到5.5小時　終於現身入獄
快訊／承德路連環追撞！　警車也遭殃
快訊／全家發票中獎名單出爐！　7間分店有獎
《玩很大》班底再擴編！　3生力軍名單曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】首次代言好運不斷　羅時豐讚「金高53.2度緞金龍」順口又順心

首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

快訊／只花80元就中200萬！　全家發票中獎名單出爐了

自然原木風打造機能北歐宅　系統櫃化身最強美型裝飾

快訊／萊爾富開出千萬發票！花不到百元就中獎

7-11「神級糖葫蘆」一上架秒搶光！靠「這招」免衝門市就能買到

今天快衝買！超商周末限定連3天「拿鐵買1送1」

用品質鞏固消費者　Uber Eats 商家合作夥伴層層把關讓消費者更安心

風靡減重界醫師研發減重茶　一天一包就能瘦

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

騎士遭闖紅燈廂型車猛撞亡　大夜便當來不及吃灑落一地

【廣編】首次代言好運不斷　羅時豐讚「金高53.2度緞金龍」順口又順心

首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

快訊／只花80元就中200萬！　全家發票中獎名單出爐了

自然原木風打造機能北歐宅　系統櫃化身最強美型裝飾

快訊／萊爾富開出千萬發票！花不到百元就中獎

7-11「神級糖葫蘆」一上架秒搶光！靠「這招」免衝門市就能買到

今天快衝買！超商周末限定連3天「拿鐵買1送1」

用品質鞏固消費者　Uber Eats 商家合作夥伴層層把關讓消費者更安心

風靡減重界醫師研發減重茶　一天一包就能瘦

鄭文燦防疫滿意度六都墊底　凌濤：市民關心入境管控改善進度

蔡其昌慫恿詹子賢問總統吃什麼　講台前玩心大開擺POSE

有山有河是賣點！　房仲稱龜山這區段「隱形冠軍」

Selina被「一碗香菜」打動！　帶鮮肉男友見阿中：他全場姨母笑

百年電廠古蹟保留　台電斥資1500萬修復「濁水發電廠」

徐立信處理陳情案惹怨　校長開會時稱「不要投徐X信議員」

【廣編】首次代言好運不斷　羅時豐讚「金高53.2度緞金龍」順口又順心

首檔專業保健營養食品主題展登場　4大展區聚焦從農場到餐桌產業鏈

快訊／小七消費對中千萬「是你嗎？」　統一超商中獎發票名單出爐

快訊／7-11開出千萬發票！還有3人獲得200萬特獎

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

消費熱門新聞

快訊／萊爾富開出千萬發票！

快訊／全家發票中獎名單一次看

超商限時3天「拿鐵買1送1」！

超商限時2天「咖啡買2送2」！

速食店連20天「買指定套餐送烤雞」

風靡減重界　醫師研發減重茶

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

內行買法懶人包美式賣場俗擱大碗

超商咖啡變更好喝！限時全品項第2杯7折

茅台直接加　台酒刷新拌麵三觀

7-11「神級糖葫蘆」免衝門市靠這招買到

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

Uber Eats用品質鞏固消費者

睡眠障礙與肥胖有密切關係？！

更多熱門

相關新聞

快訊／全家消費中200萬大獎　統一發票中獎情形一次看

快訊／全家消費中200萬大獎　統一發票中獎情形一次看

財政部今（25）日公布2022年1至2月統一發票中獎號碼，本期千萬特別獎號碼是「18927486」，超商雙雄全家便利商店中獎情況出爐。

即／基隆本土3+1！足跡公布

即／基隆本土3+1！足跡公布

財政部「取消增開六獎」原因曝　網哭更難中

財政部「取消增開六獎」原因曝　網哭更難中

即／前林右昌發話：我將居隔3天

即／前林右昌發話：我將居隔3天

快訊／萊爾富開出千萬發票！

快訊／萊爾富開出千萬發票！

關鍵字：

全家發票統一發票名單影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

快訊／萊爾富開出千萬發票！

坤達40歲近照「根本像20歲！」　柯佳嬿吃味回應

24歲妹領33K「回家幫奶奶種田」　月收暴肥變200萬

19歲兒交女友　媽幫200片保險套「來不及了」

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面