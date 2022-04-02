建構部落特色道路！花蓮改善13條聯外道路　榮獲全國第三佳績

▲花蓮建構部落友善環境，改善13條部落聯外道路在「原住民族部落特色道路改善計畫」項目，奪下全國第三的佳績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為建構部落友善環境，花蓮縣政府積極辦理相關業務，從路面改善至連外道路修築，大大提升部落族人用路便利性及安全性，在三月底由原住民委員會所辦理的「原住民族地區公共建設年終考核頒獎典禮」中，於「原住民族部落特色道路改善計畫」項目榮獲全國第三名的佳績。

縣長徐榛蔚表示，這次獲原住民族委員會肯定，是縣府同仁及各鄉鎮市公所同仁努力成果，未來除了持續配合中央相關政策執行各項業務外，仍將秉持為民服務初衷，與本縣各鄉鎮市公所共同努力，促進改善部落環境，以供部落族人便利完善的生活。

改善鄉鎮及路段有花蓮市「民享里幾可普部落聯外道路及國聯里達蘇達蘇湳部落聯外道路」、新城鄉「北埔村北埔部落道路」、壽豐鄉「豐裡部落道路、共和村共和部落魚池路及水璉部落道路」、光復鄉公所「南富村富田二街聯絡道路、西富村民治街16巷至大進聯絡道路及大馬村馬太鞍部落銜接台9線外環聯絡道路」、瑞穗鄉「奇美村原山奇美橋路面」、秀林鄉「秀林村秀林部落道路」、萬榮鄉「萬榮村摩里莎卡部落至中途之家聯絡道路」及卓溪鄉「崙布山聯絡道路上復建」等13項道路改善工程，遍佈全花蓮。在本縣積極爭取本計畫補助經費下，共爭取獲得補助經費計1億2041萬餘元。

原民處長陳建村說明，本府榮獲計畫執行績效第三名外，花蓮市公所及光復鄉公所也獲得原民會頒發執行績優機關。原住民族部落道路改善業務攸關族人權益，原住民行政處承辦全縣原住民族部落道路各項業務，在有限人力下，業務繁雜瑣碎，但各承辦人員都戮力以赴。