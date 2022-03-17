炎亞綸愛心捐至善3年　與偏鄉童分享：真正的時尚是接受自己

▲炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，日前親自到新竹尖石鄉新光部落陪伴偏鄉孩子。（圖／至善基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，日前親自到新竹尖石鄉新光部落，陪伴偏鄉孩子，他回憶上山過程：「我跟著他們一起打籃球、一起搶籃板、一起陪伴，一起笑，我確實感受到陪伴的力量，非常偉大。」今(3/17)在記者會現場呼籲：「培力與陪伴一起挺至善！」邀請大家透過每天20元，每個月600元方式捐款，陪伴臺灣偏鄉孩童一起長大，捐款達指定金額即可獲贈炎亞綸Aaron x 至善聯名MIT口罩。

深入新光部落，炎亞綸以新同學身份與孩子們上攝影課：「透過鏡頭看到每一個渴望學習但又天真的眼睛。」並與孩子們分享「何謂時尚」，他認為：「人類最時尚的時候，就是接受自己樣子的時候。不管你是身上有什麼胎記，或是你身上有你不喜歡雀斑，當哪一天，你接受了這些缺陷的時候，你才是真正在發光的時候。」想藉此提醒孩子，「我希望他們從小就學著接受自己的樣子，然後愛自己的樣子，未來他們會有無限願意面對困難的力量。」

至善基金會執行長洪智杰指出：臺灣山地原住民部落由於地處偏遠，城鄉教育資源有著嚴重落差，偏鄉原住民族學童不僅在學習資源、多元教材等方面較難取得，身心發展及才能培育也較缺乏關注與適切資源的介入，造成學童在學習能力、學習意願與學習成就上陷入惡性循環的困境。

在原鄉提供服務超過20年的至善基金會認為，陪伴孩子長大的這條路，不在廣度，而在深度。至善的服務原則是根據孩子的需求，納入文化與環境思維，讓原住民兒少在不同發展階段，獲得適性的陪伴與照顧。 洪智杰表示：此次邀請炎亞綸擔任愛心大使，正是希望透過他的行動力及親和力，號召大眾關注偏鄉孩子在孩子的不同階段給予關鍵資源和支援，正如亞綸在山上做的一件事：「和孩子一起跑！」

炎亞綸分享：「這是我一直想要做的事情，終於找到了一個方式是我覺得舒服的，提供需要的小朋友們幫助，至善基金會的愛心也不只集中在台灣，還擴及全球。」他也透露，自己私下已持續捐款至善基金會三年左右，若他的善舉能夠拋磚引玉，做到起頭的作用，他深感榮幸。

《臺灣陪你長大計畫》所募得款項將用於幼兒照顧、兒童陪伴以及青少年陪伴三大面向。

至善基金會：http://www.zhi-shan.org