　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

炎亞綸愛心捐至善3年　與偏鄉童分享：真正的時尚是接受自己

▲▼炎亞綸愛心捐至善3年　親赴部落。（圖／至善基金會提供）

▲炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，日前親自到新竹尖石鄉新光部落陪伴偏鄉孩子。（圖／至善基金會提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

炎亞綸擔任至善基金會愛心大使，日前親自到新竹尖石鄉新光部落，陪伴偏鄉孩子，他回憶上山過程：「我跟著他們一起打籃球、一起搶籃板、一起陪伴，一起笑，我確實感受到陪伴的力量，非常偉大。」今(3/17)在記者會現場呼籲：「培力與陪伴一起挺至善！」邀請大家透過每天20元，每個月600元方式捐款，陪伴臺灣偏鄉孩童一起長大，捐款達指定金額即可獲贈炎亞綸Aaron x 至善聯名MIT口罩。

▲▼炎亞綸愛心捐至善3年　親赴部落。（圖／至善基金會提供）

深入新光部落，炎亞綸以新同學身份與孩子們上攝影課：「透過鏡頭看到每一個渴望學習但又天真的眼睛。」並與孩子們分享「何謂時尚」，他認為：「人類最時尚的時候，就是接受自己樣子的時候。不管你是身上有什麼胎記，或是你身上有你不喜歡雀斑，當哪一天，你接受了這些缺陷的時候，你才是真正在發光的時候。」想藉此提醒孩子，「我希望他們從小就學著接受自己的樣子，然後愛自己的樣子，未來他們會有無限願意面對困難的力量。」

至善基金會執行長洪智杰指出：臺灣山地原住民部落由於地處偏遠，城鄉教育資源有著嚴重落差，偏鄉原住民族學童不僅在學習資源、多元教材等方面較難取得，身心發展及才能培育也較缺乏關注與適切資源的介入，造成學童在學習能力、學習意願與學習成就上陷入惡性循環的困境。

▲▼炎亞綸愛心捐至善3年　親赴部落。（圖／至善基金會提供）

在原鄉提供服務超過20年的至善基金會認為，陪伴孩子長大的這條路，不在廣度，而在深度。至善的服務原則是根據孩子的需求，納入文化與環境思維，讓原住民兒少在不同發展階段，獲得適性的陪伴與照顧。 洪智杰表示：此次邀請炎亞綸擔任愛心大使，正是希望透過他的行動力及親和力，號召大眾關注偏鄉孩子在孩子的不同階段給予關鍵資源和支援，正如亞綸在山上做的一件事：「和孩子一起跑！」

炎亞綸分享：「這是我一直想要做的事情，終於找到了一個方式是我覺得舒服的，提供需要的小朋友們幫助，至善基金會的愛心也不只集中在台灣，還擴及全球。」他也透露，自己私下已持續捐款至善基金會三年左右，若他的善舉能夠拋磚引玉，做到起頭的作用，他深感榮幸。

《臺灣陪你長大計畫》所募得款項將用於幼兒照顧、兒童陪伴以及青少年陪伴三大面向。

至善基金會：http://www.zhi-shan.org

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
女大生跟狗玩親親「遭咬掉下唇」！　鮮血狂噴
同桌姓名集滿「這3個字」！　貳樓全桌打5折
快訊／賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救　決定器捐
女大生退租「垃圾跳蚤滿屋」！房東「見變廢墟」怒：還飄屍臭味
醣醋醬「包裝藏暗號」酸甜程度不同？　麥當勞解答
快訊／央行宣布升息1碼
快訊／余天助理涉詐遭搜索　「贊助20萬」全被私吞
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

炎亞綸愛心捐至善3年　與偏鄉童分享：真正的時尚是接受自己

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

炎亞綸愛心捐至善3年　與偏鄉童分享：真正的時尚是接受自己

偵測到閃電！即起大雨轟整晚　驟降6°C「最低溫時段」出爐

周天瑋／俄侵烏是美的默許？　拜登冷決下的悲劇

男友幫記生理期！「下秒拿指甲剪問1句」妹子心寒：我小題大作？

3歲女叫爸爸「那個人」！蜷曲坐姿畫按摩器　揭工程師鬼父獸行

台中捷運今發「全線暫停營運公告」！中捷公司緊急發聲明回應了

戴培峰季後下功夫！春訓開轟　聽丘總一席話大膽攻擊

住產後護理之家9天嬰兒「屁股爛」　新手媽崩潰退住：回家自己顧

縣市長、議員選舉年底登場　4月25日開放設立政治獻金專戶

福原愛提告橫濱男前妻！　「情書被公開」憔悴露面首發聲：我在努力中

停電怪動物？葉元之惡搞「流行停電指揮中心」記者會　酸度破表

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

公益熱門新聞

愛爾麗公益相挺醫護警消

炎亞綸親赴部落　愛心捐至善3年

愛爾麗公益演唱會　11/20台南開唱

吸血不如捐血！《魔比斯》捐血車開跑

免費領A餐？部落客實測超感動

更生人阿凱為獨居老人募白米

王令麟捐醫療物資　柯文哲讚企業表率

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

氣候迫害兒童！取水路上被綁架

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

台東小學生暖心才藝融化東森爸爸

公益衝第一王令麟捐4校防疫隔板

東森做公益　王令麟站第一線傳遞正能量

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

更多熱門

相關新聞

中油30台「再生電腦」首次送進竹山鎮小校

中油30台「再生電腦」首次送進竹山鎮小校

台灣中油公司舉辦「再生電腦捐贈活動」，日前透過竹山鎮公所爭取，鎮內5所偏遠學校雀屏中選、獲贈30台電腦，希望讓孩童不因距離而造成城鄉差距，學童們擁有i5等級以上cpu的電腦，都開心直呼：「以後會更認真學習！」

姚愛寗到神仙谷才知要吊鋼絲　炎亞綸還原事發當晚「心情都不穩定」

姚愛寗到神仙谷才知要吊鋼絲　炎亞綸還原事發當晚「心情都不穩定」

吳宗憲亂入　日籍街頭藝人秒變粉絲

吳宗憲亂入　日籍街頭藝人秒變粉絲

吳宗憲「牛肉」神比喻女人

吳宗憲「牛肉」神比喻女人

炎亞綸罷工《初擁》首開會！　喊話：請讓我們努力看看

炎亞綸罷工《初擁》首開會！　喊話：請讓我們努力看看

關鍵字：

公益愛心雲至善基金會偏鄉部落炎亞綸

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面