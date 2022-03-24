6.6強震撼全台！玉興橋拓寬工程倒榻　緊急開放舊橋供民眾通行

▲玉里鎮最大震度達5強，導致玉興橋拓寬工程倒塌，一度封閉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

323強震花蓮縣玉里鎮最大震度5強，位於台9線275K+500公路的玉興橋新橋橋面，因為接近震央，在劇烈搖晃震動下而倒塌，幸好地震發生在深夜車少時分，所幸未造成嚴重傷害，花蓮縣府除於第一時間封閉，24日上午也開放原本的舊橋供民眾通行。

花蓮南區在這短時間密集且又頻繁發生地震的狀況下，不禁讓人想起1951年縱谷地震系列發生迄今已達70年之久。花蓮縣消防局長林文瑞表示，在去年中央地調所公布的「台灣活動斷層未來發生規模6.5以上地震發生機率」顯示，未來30年玉里斷層發生規模6.5以上地震機率高達44.2％屬全台最高，由於地震影響範圍遍及全台，因此所有鄉親務必要預先做好居家防震準備工作，才能有效地減少損害。

消防局與中央氣象局地震測報中心聯繫，並從氣象局發布的地震報告獲知，短時間內密集又頻繁發生的地震，是因為花蓮位在菲律賓海板塊與歐亞板塊的交界處，在板塊擠壓作用下本就屬於地震發生頻率相當高的地區，雖然頻繁發生的地震有助於能量不會因為蓄積過大而發生像0206那樣造成嚴重傷亡災情的劇烈強震，但是這密集又頻繁發生的多起地震，容易造成台8線中橫公路、台9線蘇花公路、花東公路山區路段、台11線海岸公路、台30線玉長公路與花193縣道等山區公路發生落石坍方等災情，用路人在行駛過程中務必要非常注意安全，行進間遇到地震時馬上安全減速、開啟警示燈，靠向路邊空曠處停車，確認地震停止後再繼續前進，在山區公路、農路如果發現落石坍方的災情，可以撥打1999或119通報公路管理養護單位立即前往排除。

消防局長林文瑞表示：面對密集且頻繁的地震與近日的降雨狀況，我們每個人都不能掉以輕心，也特別呼籲鄉親，位在高災害潛勢區域的我們，一定要有高度防災警覺，隨時做好「趴下、掩護、穩住」的地震自保動作，避免發生意外，在地震後如果有任何災情發生，也務必要立即撥打119報案，並帶著身邊的親人躲到戶外空曠處確保彼此的安