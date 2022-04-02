校園疫情擴散！教育部統計：昨10縣市、49所園校停課

▲校園疫情大爆發，根據教育部統計，截至昨天已有10縣市、49所園校停課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，昨天（4/1）新增104例本土案例再創單日新高紀錄，各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天下午3時為止，全台共有10縣市、49所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比前一天9縣市、29所園校大增22所園校，各級學校當中，又以國小19校最多，其次為大專校院13校。

本土疫情持續升溫，校園陸續爆發確診個案，根據教育部昨晚公布最新統計資料，各級學校新增32例確診個案，包括20例本土案例、12例境外移入，而本土新增20案例則是再度刷新近1年來單日新高紀錄，其中大專校院新增7例最多，另外高中、小學4例與幼兒園也都各有4例。

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▲校園疫情大爆發，根據教育部統計，截至昨天已有10縣市、49所園校停課。（圖／北商大提供）

而隨著校園陸續傳出師生確診，各級學校也紛紛宣布停課或預防性停課，根據教育部校安通報系統統計，至昨日下午3時為止，共有桃園市、台北市、新北市、高雄市、基隆市、新竹縣、宜蘭縣、新竹市、台東縣、花蓮縣計10縣市、49所園校採全校或部分班級停課，其中包含線上教學，49所園校中，包含幼兒園6所、國小19校、國中3校、高級中等學校8校、大專校院13校。