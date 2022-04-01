不怕升息　教育部補貼在學生學貸利息「近40萬學生受惠」

▲▼教育部宣布補貼在學生的學貸利息，近40萬學生受惠。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中央銀行在3月17日宣布升息1碼，為避免增加在學學生的就學貸款負擔，教育部今天（1日）宣布，預計將投入2.28億元補貼學生就學貸款利息，所有辦理就學貸款的在學學生，不因這次升息而增加利息負擔，預估目前至少有39.6萬名學生受惠。

央行上月中旬意外升息1碼，讓民眾貸款負擔增加，包括學生貸款利率也提高，為避免增加在學學生負擔，教育部根據行政院長蘇貞昌3月29日指示，將投入2.28億元補貼學生就學貸款利息，所有辦理就學貸款的在學學生，不因這次升息而增加利息負擔，預估至少有39.6萬名學生受惠。

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教育部指出，目前93%的就學貸款學生，在學期間的利息原本就由教育部全額補貼，學生不用擔心升息影響，而其餘7%的就學貸款學生，原本需要自行負擔半額或全額利息，也將由教育部協助補貼因為升息所增加的利息，故所有辦理就學貸款的在學學生，都不會因為這次升息而增加利息負擔。

至於已經在還款的就學貸款畢業生，教育部提醒，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達4萬元條件，原本就可以申請最長8年的緩繳本息，緩繳本息期間畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼，同樣不會因這次升息而增加利息負擔。