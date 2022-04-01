本土飆104例！名醫揭「台灣疫情最大關鍵」：才能自由進出國門

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情再起，今（1）本土就飆到104例，境外則有132例。馬偕兒童醫院兒童感染科醫師黃瑽寧就從香港、南韓、紐西蘭的情況為借鏡，指出台灣疫情最重要關鍵，直言早一點完成，就能自由地進出國門，聚會也不用提心吊膽了。

雖然在新增的案例中均無重症患者，不過醫療應變組副組長羅一鈞強調，要特別關注70、80歲以上的致死率及重症率，也提醒長者們盡快接種第二、第三劑疫苗。

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而醫師黃瑽寧也有相同看法，他以南韓、香港、紐西蘭為例，表示他們在2月底到3月初時，確診人數都前所未有地飆高，主要是在防疫政策上開始做出鬆綁的動作，「從三者的經驗可知，當一個國家（地區）慢慢開始解封，很多人感染之後，維持低死亡率的關鍵點，其實不在疫苗的覆蓋率，而是在老人的疫苗覆蓋率。」

▲長輩打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

在整體疫苗覆蓋率方面，南韓不算世界的前段班，那時他們兩劑只有86%的覆蓋率，三劑僅62%，不過60歲以上老年人三劑卻高達9成，因此能將死亡率壓在百萬分之7以下。對此黃瑽寧認為，「這個數字雖然不是非常滿意，但已經可以接受。」

至於紐西蘭更猛，90%以上的長者都打滿三劑，而80歲以上老人兩劑覆蓋率更高達100%，所以當疫情鋪天蓋地進攻時，他們的死亡率最高落在百萬分之2。

拉回台灣，現在75歲以上兩劑覆蓋率只有70.6%，三劑53.6%，黃瑽寧直言，「這數字當然比香港那時候好，可是跟南韓比起來還是有差，而跟紐西蘭比，那是輸太多了。」

最後，他也強調，長輩接種疫苗才是疫情最重要關鍵，「拜託大家回去勸長輩，早一點把老人家第三劑覆蓋完成，我們就能像紐西蘭、新加坡一樣，下個月我們便能自由地進出國門，可以不用戴口罩，不用每次聚會都提心吊膽，這疫情我們真的受夠了。」