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疫情燒入校園！教育部統計：昨全國9縣市、27所園校停課

▲▼北商大傳出一名教師確診，校方已通知22名師生居家隔離，並進行消毒。（圖／北商大提供）

▲目前全國共9縣市、27所園校因有人確診而採取全校或部分班級停課。（圖／北商大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，昨天（3/31）新增56例本土案例，各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部最新資料，受疫情影響，截至昨天下午3時為止，全台共有9縣市、27所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），各級學校當中，又以國小13所最多，大專院校與高中則有5所。

本土疫情持續升溫，校園陸續爆發確診個案，根據教育部昨晚公布最新統計資料，各級學校新增27例確診個案，包括13例本土案例、14例境外移入，而本土新增13案例創下近1年來單日新高紀錄，其中國小新增5例最多，其次為大學4例。

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▲▼北商大傳出一名教師確診，校方已通知22名師生居家隔離，並進行消毒。（圖／北商大提供）

▲目前全國共9縣市、27所園校因有人確診而採取全校或部分班級停課。（圖／北商大提供）

而隨著校園陸續傳出師生確診，各級學校也紛紛宣布停課或預防性停課，根據教育部校安通報系統統計，至昨日下午3時為止，共有桃園市、台北市、新北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、台東縣等9縣市、27所園校採全校或部分班級停課，其中包含線上教學，27所園校當中，幼兒園1所、國小13校、國中3校、高級中等學校5校、大專校院5校。

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