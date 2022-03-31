校園確診大爆發！本土學校單日增13例創近1年新高

▲疫情燒入校園，光是今天本土就新增13個確診案例。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，今天（31日）新增56例本土案例，各級學校陸續爆發有師生確診，根據教育部傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增27例確診個案，創下近1年來單日新高紀錄，包括13例本土案例、14例境外移入，而本土案例中，國小新增5例最多，其次為大學4例。

本土疫情持續升溫，今天新增56例本土案例，校園也呈現多點爆發確診，各級學校陸續傳出因為師生確診而停課或實施遠距教學，而根據教育部傍晚最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增27例確診個案，本土確診13例，創下近1年來單日新高紀錄。

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▼今天各級學校暴增27例確診，其中13例為本土創新高。（圖／教育部提供）

根據教育部最新資料，今天本土確診13例，包括大專校院新增4例、高中3例，小學5例、幼兒園1例，也讓本土確診總數來到898例，而且連續6天都有本土新增個案，897例中，245例為本土大專校院生，高中生148例、國中生131例、國小生242例，還有131例幼兒園生。

至於境外生部分，根據教育部最新資料，今天新增14例，都是境外大專校院學生，確診總數來到593例，其中大專校院學生544例，境外移入高中生39例，國中生1例，國小生7例、2例幼兒園。