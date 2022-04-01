快訊／說謊代價！北市大學生疫調謊報害全校停課　最重恐被罰30萬

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台北市1日新增12例新增個案。北市府1日下午召開防疫記者會，副市長黃珊珊提到，有一名大學生在疫調時說謊，還跑去打球、打麻將等，增添防疫負擔，「這樣是沒有公德心，也是害人害己行為，也造成疫情升溫」。根據規定，該學生恐面臨新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

衛生局指出，民眾若刻意隱瞞，拒絕規避妨礙疫調，經本局調查後，若查證確實違反傳染病防治法第43條第2項之規定，將會依同法第67條第1項第3款處新台幣6萬元以上30萬元以下之罰鍰。

黃珊珊表示，上週台北市某大學的學生到基隆參加球賽，因為基隆有球隊確診，當時有要求參加球賽的隊員應該做快篩，「球隊有要求，但同學謊報沒做，還回報陰性」，後來不舒服買快篩劑才發現確診。

更誇張的是，在謊報過程中，該名大學生不但跟同學打球、有近距離接觸，還跑去麻將館，疫調時沒有說實話。

黃珊珊說，衛生局調查完畢後會考慮開罰。該名大學生的同學、麻將館人員全部被匡列，全校停課全部改線上教學，「這樣是沒有公德心，也是害人害己行為，也造成疫情升溫」。

黃珊珊表示，在昨天的疫調會議上有討論此個案，是先匡列前一位一起比賽的學生詢問現場狀況，當時衛生單位希望去參加比賽的學生，因為無法證明有沒有接觸，因此都先快篩。

黃珊珊解釋，這些都屬於非密切接觸者，這類接觸者希望能做精準疫調，但有些人不配合，第一圈可以強制，用居家隔離通知的方式要求採檢。此個案屬第二圈，個案之前沒直接接觸到學校選手，同時衛生單位有要求用快篩方式，由領隊回報快篩結果，「這學生回報說有快篩、陰性，但事實上沒有，等到真的不舒服去檢驗，才知道確診」。

黃珊珊說，昨天查完後，第一時間疫調的那位同學認為他沒有接觸，因此不是第一圈對象，但在疫調沒說實話，經過調查、按照程序，會依照事實開罰懲處。