高鐵站塞爆！愚人節「台南演唱會」上線了　網擠到氣炸：準備隔離

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄地區下午3點39分發生，因為配電線路因輸電線不明故障原因，造成多所變電所電壓驟降，導致高鐵、台鐵接連停駛。有網友PO出台南高鐵站外擁擠的情況，直呼根本是「演唱會」現場，讓不少網友嚇傻。

▲網友看到台南高鐵站外的人潮，誤以為自己走到演唱會現場。（圖／翻攝爆廢公社）



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有網友在臉書社團「爆廢公社」以「不說還以為自己到了什麼演唱會」為題PO出一張照片；照片顯示，高鐵台南站外有著大批人潮，光是站外至少就有破百人，但大家都有乖乖戴上口罩。

▲目前台南、左營的高鐵都擠滿人潮。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「現場很hi」、「類難民」、「去對面三井吃個晚餐吧」、「這次是松鼠推倒高壓電塔？」「五月天準備開唱了嗎？大家愚人節快樂」、「是跨年還是燈會？」「笑死我以為我愚人節買到台鐵票」、「松鼠弄倒高壓電塔」、「真的像演唱會，挖靠這是返鄉潮嗎」、「這叫做類停駛」。

也有人擔憂疫情問題，「大型群聚感染」、「真的拜託口罩戴好，注意防疫」、「這樣算群聚嗎」、「連假後準備隔離」、「Covid-19 演唱會」、「這波連假完，一定會宣布台灣也要與病毒共存」。

據悉，目前高鐵以啟動台南至左營間站間接駁，並成立緊急應變中心，旅客若有搭乘接駁車者，不適用台南至左營區間延遲退費規定，但考量此事件造成旅客之影響，旅客若搭乘台南至左營區間接駁車者，仍可於一年內辦理退票。

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