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獨／毒包蹭年輕潮牌！「單月狂賣萬件」　少年董怒飆：X

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真不知道該哭還是該笑！國內知名年輕人喜愛的潮牌《Yang King》竟然成了疑似毒品咖啡包的logo，老闆楊崇立在臉書表示近期接獲有網友傳圖片給他投訴，表示自己的品牌logo被用在毒咖啡的外包裝，讓他非常無奈又生氣，自創品牌4年以來，現在卻被不知名的人士用在不正當的用途，希望警方能夠積極查緝。

《Yang King》老闆楊崇立接受採訪時，一臉傻眼，因為從2018年自創的品牌，出產40多種的產品，現在已經成為年輕人間的喜愛潮牌，只要一推出新品就能秒殺，現在卻被用在毒品咖啡包的外包裝，這讓他很苦惱，就在幾天前有朋友傳圖片給他，他才驚覺事情大條了，所以就把圖片放到自己臉書，自清沒有出產這種「害人」的東西，結果打來關心的朋友不斷，還有人會加減虧一下。

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝。（圖／業者提供）

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲老闆楊崇立在臉書分享這件事，呼籲大家不要接觸毒品。（圖／記者吳奕靖攝）

楊崇立說自己很傻眼：「小時候看新聞報導，毒品咖啡包都是盜用卡通圖案、大品牌的logo，沒有想過自己的logo有一天也會被印在咖啡包上面，這樣不太好，因為經營品牌很辛苦，這4年來付出很多，不喜歡自己的品牌被用在害人的地方」。

至於為何會成為不法人士盜用的品牌圖像，楊崇立分析可能是：「因為我們年輕，雖然不貴，但是我們用的產品材質就是很講究，就是想陪伴年輕人不用花很多錢，就能陪伴度過一段不貴卻很奢華的時段」，就是這樣的經營理念，所以才會在4年內就成了年輕人的潮牌，推出產品就是瞬間秒殺，像是日前才推出限量600件短褲，不到一週內就剩下零碼幾件。

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

苦心經營的年輕品牌卻淪為不肖人士的「毒品包標誌」，楊崇立雖然表示不會提告，但是希望警方能夠積極查緝，因為畢竟「自己創造的孩子」被用在毒品，真的越想越心疼，他也呼籲年輕可以耍帥，但就是不要碰觸毒品。

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，經營4年總共有40多項產品，但就是沒有毒品包。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，被拿來當毒品咖啡包的外包裝，老闆楊崇立很無奈。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內年輕人間知名潮牌的logo，老闆楊崇立穿著短褲，不到幾天就秒殺。（圖／記者吳奕靖攝）

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