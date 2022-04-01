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拆水泥塔釀「高鐵之亂」！開罰27萬勒令停工　涉公共危險罪移送

▲高雄市副市長林欽榮抵達東南水泥廠，勒令停工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
▲高雄市副市長林欽榮抵達東南水泥廠，勒令停工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今(1)日下午3時40分東南水泥廠煙囪拆除工程，因廠商拆除過程使煙囪倒塌影響鄰近高壓電塔，導致供電異常，使高鐵左營站至台南站運輸中斷，市長陳其邁立即指示副市長林欽榮前往事故現場指揮處理，並勒令工程停工，且要求交通局立即啟動接駁計畫，協助高鐵左營站進行疏導。

高雄市政府交通局除協助調度50輛遊覽車，接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站外；同時協調台鐵加開嘉義至高雄間班次，各級列車也增停中洲站，交通局也將持續調度車輛，以備輸運需求，後續復電事宜則由經濟發展局持續與台電高屏區供電處磋商及回報處置。

▲高雄市副市長林欽榮抵達東南水泥廠，勒令停工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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▲高雄市副市長林欽榮抵達東南水泥廠，勒令停工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外副市長林欽榮立即率工務局局長楊欽富、高雄市土木技師公會技師及建管處劉中昂副處長至現場勘查，初判營造廠拆除過程不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，現場確認無人受傷受困。

工務局表示，拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。因拆除過程違反建築法第84條規定，同時依勒令停工，並函文拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高新台幣9萬共27萬罰鍰，另因拆除建築物時，致生公共危險，依刑法第193條規定移送法辦，後續需完成復工計畫審核通過後，始得進行拆除作業。

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高雄高鐵東南水泥電力異常

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