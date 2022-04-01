快訊／害高鐵電力異常變「卡車」　高雄高壓電塔倒塌原因曝

▲東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄地區下午3點39分發生，因為配電線路因輸電線不明故障原因，造成多所變電所電壓驟降，接連高鐵也出狀況。稍早台電表示，初步了解是東南水泥包商拆除廠房時，其水泥儲倉撞擊本公司電塔造成電塔倒塌，不過沒有造成停電，一般民宅不受影響，主要是大廠的機台可能會跳機。

PTT網友下午爆掛，高鐵台南－左營區間電力異常，不少網友卡在車上，紛紛留言「我卡在南下嘉義站前」、「1233次車現在也在雲林」、「651次卡在彰化」、「同班車，停快20分了」、「1649次同樣卡在嘉義中」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

初步了解在1日下午16時許接獲報東南水泥疑似有工安意外，主要是委外包商在進行拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆以及操作怪手翻覆，經詢問目前現場無人受傷，持續了解中。

對於稍早狀況，台電緊急回應表示，初步了解是東南水泥包商拆除廠房時，其水泥儲倉撞擊本公司電塔造成電塔倒塌，不過沒有造成停電，一般民宅不受影響，主要是大廠的機台可能會跳機。

台電進一步解釋，電壓驟降會導致部分用戶的設備可能因設定較敏感，會因電壓驟降跳機。

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，本次事故造成2戶停電，以及部分用戶發生壓降，其餘系統供電正常。由於電塔倒塌進一步影響高鐵線路，目前台電已派員前往處理中。

高鐵則表示，受此事件影響，高鐵將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁。