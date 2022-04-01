快訊／施工意外害高鐵停駛　高壓電塔秒成廢鐵...現場直擊

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄地區今天下午3點39分左右，發生因為配電線路因輸電線不明故障原因，造成多所變電所電壓驟降，台電表示高屏供電區營運處查處中，不過同時間也發生東南水泥公司的高壓電塔倒塌，高鐵公司證實這起工安意外，就是造成高鐵列車從台南到高雄之間電力異常的主要原因。

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）

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據了解，在1日下午16時許接獲報東南水泥疑似有工安意外，主要是委外包商在進行拆除水泥塔時，操作不慎造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆以及操作怪手翻覆，經詢問目前現場無人受傷，持續了解中。

台灣高鐵公司也證實1日15:39於左營路段發生供電異常，經查係鄰近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。受此事件影響，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁。高鐵公司已成立緊急應變中心應處，後續相關訊息，將另行簡訊通知。

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲連假前夕高鐵出狀況，傳電力異常.，同時東南公司拆除水泥塔造成高壓電塔倒塌（圖／記者吳奕靖翻攝）