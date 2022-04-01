桃園「生熟廚餘全回收」4／1上路　違反者最高罰6千

▲桃園「生熟廚餘全回收」4/1正式實施。

記者楊淑媛／桃園報導

桃園環保局為進行垃圾源頭減量，減輕垃圾處理壓力，推行「生熟廚餘全回收」政策。經過3個月的宣導期後，1日起正式實施。環保局強調，若經破袋檢查發現未依規定回收，將依違反廢清法規定處1,200元以上6,000元以下罰鍰，請市民朋友務必注意及配合。

環保局表示，垃圾源頭減量需市民的共同參與，針對可回收廚餘請丟廚餘桶，包括葉菜、水果、剩食類(生、熟廚餘及其殘渣)；不可回收廚餘則丟一般垃圾，包括蚌殼、蚵殼、榴槤殼、鳳梨芽冠、玉米芯、甘蔗皮、茭白筍殼、竹筍殼，以及牛、羊、豬大骨等硬質、柔韌類與其他難分解物。若經破袋檢查發現未依規定回收，將依違反廢清法規定處1,200元以上6,000元以下罰鍰。

環保局指出，環保局自今年1月1日起，宣導家戶「生熟廚餘全回收」政策，宣導階段廚餘回收量能提升14%成效良好，故請民眾持續落實垃圾分類、資源回收，廚餘水份瀝乾再倒入廚餘回收桶內，從源頭降低垃圾產生量，提高資源回收量，落實「循環再生零廢棄」。

回收後的生熟廚餘可以進行厭氧消化，進而產生甲烷後用來產生綠電；此外，廚餘也可藉由快速醱酵後於短時間產生肥料用於農業，落實循環經濟。