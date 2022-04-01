港學者：BA.2攻擊兒童神經系統　死亡率是流感的7倍

▲香港疫情嚴峻，眾多兒童染疫。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華4月1日表示，研究發現，兒童感染Omicron BA.2變種病毒的死亡率，是流感的大約7倍，且除了上呼吸道受感染外，病毒也會攻擊兒童的神經系統，導致急性腦炎等情況。

關日華在《香港電台》的節目上提到，在研究中的4名因染疫而離世的兒童，只有1人有長期病患，3人過往健康良好，因而令人擔憂。

關日華指出，兒童染疫後，除了上呼吸道受感染會引發併發症之外，變種病毒株亦會攻擊他們的神經系統，導致併發症，包括急性腦炎，令兒童抽筋超過30分鐘、失去知覺，造成腦部缺氧。

關日華說，另外還會引發俗稱「發燒抽筋」的情況，兒童會發高燒，大腦出現短時間的抽筋，一般持續5分鐘後神智可恢復。他呼籲家長，如見到小朋友出現有關情況，應立即召喚救護車送院。

關日華強調，兒童由於年齡小，上呼吸道氣管直徑窄，感染變種病毒會引致氣管腫脹，或會造成「嘶哮症」，較易造成呼吸困難。

關日華還說，由於要12歲以上、體重最少有40公斤的人士才可處方新冠口服藥，因此兒童如出現有關併發症，醫生會處方瑞德西韋、用類固醇減腦壓、供應氧氣等。他呼籲家長，盡快為3歲或以上兒童接種新冠疫苗，減少出現併發症。