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「基隆36萬人類普篩是哪招？」前台大醫：不可能要開放又要清零

▲陳時中基隆類普篩，防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲指揮官陳時中前往基隆視察，拍板實施「類普篩」防堵疫情。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

基隆小吃店相關確診數已達68例，指揮官陳時中昨（30）日宣布將針對基隆實施「類普篩」政策，卻引發雙標爭議。對此，前台大感染科醫師林氏璧直言，中央防疫戰略上有矛盾，質疑「類普篩是哪招？」抗原快篩應用於陽性率高的地區，有症狀和有風險接觸者，基隆36萬人若快篩驗出陽性，仍要做PCR確認，「我認為只是製造困擾罷了」。

對於指揮官陳時中提出「類普篩」的構想，前台大感染科醫師林氏璧認為，此舉會覺得「部長還是想清零」，一方面在開放、縮減檢疫天數，但台灣已有23條Omicron傳染鏈，病毒仍會一直鑽進來，「還一方面在想清零，不切實際。這段話令人覺得防疫戰略上有矛盾。」

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林氏璧說，昨天基隆篩檢2000多人，新增19例，陽性率約1%，「實際上基隆的盛行率我想應該小於此數字。」他認為，在這種情況下快篩，會出現大量偽陽性，這也是台灣一直以來不做普篩的理由，「現在36萬人去做，陽性後續都還要去做PCR確認，我覺得只是製造困擾罷了。」

▲▼基隆醫院前往基隆火車站設立PCR篩檢站。（圖／翻攝自基隆醫院臉書）

▲全台不少縣市傳出有確診者，而情況較為緊張的基隆也將執行類普篩。（圖／翻攝自基隆醫院臉書）

林氏璧解釋，普篩的意義是如果在「疫情還零星時」把所有案例一網打盡，因此像香港那樣指數型上升時再做已沒意義。當然如果在疫情舒緩時希望能清零，也可以普篩，「但真要搞普篩做到清零，為何不做PCR？10比1的檢體來做。36萬市民，3萬6千次PCR就搞定了。但，有意義嗎？基隆清光了，其他縣市一下又進來了。」

林氏璧直言，指揮中心應將防疫戰略講清楚，目前應該是不強求清零，盡量爭取時間做好各種準備，往「共存」開放的方向走，「你不可能又要開放、又要縮減隔離期、又要清零，什麼都要。」

戰略清楚很重要，林氏璧指出，開放並能容忍一定程度可控的社會疫情，絕對是未來的大方向，因此可以的話，甚至直接說出「一天可以容忍多少例」，還要看新的監測值以即時掌握疫情狀態，例如各縣市的7日PCR陽性率、重症比例、重症數、ICU佔床率多少，而非只看確診數字，因多半為輕症或無症狀，只看確診數沒太大意義。

林氏璧說，大量發放快篩試劑供民眾使用是好方向，英國、新加坡都是這樣撐過來的，「但這不應該是用來7天內36萬民眾都測一次這樣用吧？」舉例學校，英國學生1週2次快篩，陰性才上學，或有症狀者做快篩，「用在這裡吧！」他強調，類普篩不是普篩，應該是大家不出來篩檢站篩，「希望盡量多抓一些，讓傳染不要這麼快罷了。」

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