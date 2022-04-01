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台南職安聯繫會報登場　交流互動凝聚共識確保職安

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職安衛生中心，在永康科技園區服務中心辦理職安聯繫會報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局與勞動部職安署南區職安衛生中心，在永康科技園區服務中心辦理職安聯繫會報。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構台南市長黃偉哲安全健康「希望家園」政策，讓勞工朋友們在台南呷頭路、平安顧健康，勞工局與勞動部職安署南區職安衛生中心，1日在永康科技園區服務中心辦理職安聯繫會報。

市長黃偉哲表示，因應《勞工職業災害保險及保護法》5月即將上路，職災勞工保護機制也將更完善，勞工局也於會報中進行職災勞工保護的相關宣導。

勞工局長王鑫基提到，市府勞工局與南區職安中心所管業務密切相關，每季定期舉辦業務聯繫會報，並邀請經濟部及台南市經濟發展局所屬工業區服務中心、廠商協進會代表及台南市35家安衛家族核心企業共同參與，希望藉此交流平台凝聚共識，使職業安全衛生業務順利推動。這次會議並由統一企業永康廠、華新麗華鹽水廠、台灣比菲多醱酵台南分公司進行「安衛家族之職業安全衛生總體檢改善成果報告」，希望藉由這些企業缺失改善案例分享水平展開，讓台南市企業共同追求零職災的安全健康工作環境。

王鑫基局長提到透過此平台，南區職業安全衛生中心、台南市職安健康處授予「安全文化促進輔導圖記」予表現優異之家族核心企業，將其列為職安輔導對象；此外，並由勞工局訂定安衛家族獎勵辦法，將家族成員教育訓練出勤表現做為評比項目之一，選出表現優異者並提報名單給南區職安中心，比照核心企業獲頒「安全文化促進輔導圖記」機制，請南區職安中心以輔導代替檢查，此機制有效激勵安衛家族成員參與職業安全衛生促進活動。

透過這次業務聯繫會報，市府勞工局與南區職安中心、工業區服務中心及廠商聯誼會代表、台南市安衛家族核心企業等各界充分進行意見交流，有效達成共識，讓台南市職業安全衛生業務順利推動，各界攜手共同努力讓「希望家園」好還要更好。

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