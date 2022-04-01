趣味闖關抽大獎　兒童節連假台南水道博物館成親子樂園

▲迎接兒童節連假，台南山上花園水道博物館，首度於連假期間舉辦搭小火車送體驗設施活動，還有好玩遊樂設施等您親子同遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接兒童節連假，台南山上花園水道博物館，首度於連假期間舉辦搭小火車送體驗設施活動，另在4月3日、4日兩天，結合南瀛天文館、南科考古館與樹谷生活科學館，規劃融合各館特色的『趣味闖關』，寓教於樂，鼓勵親子利用假期走出戶外，用開心健康的活動，迎接屬於孩子們的日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了各種吸引人的活動以外，館方這次也與南瀛天文館合作，準備相當受歡迎的天文桌遊及筆記書等豐富獎項外，還有園區最紅的代言犬「園長」徽章作為加碼贈品，只要完成特殊的「加碼關卡」，就能到指定地點兌換額外禮物。

文化局長葉澤山表示，市長黃偉哲上任以來，積極推動兒農相關福利政策，水道博物館開園以來，利用園區廣闊空間，規劃戲水池，親子沙坑，並且在假日邀請街頭藝人展演；今年館方更與國內知名五感體驗廠商合作，在密林區推出捕夢網等體驗遊具，再度引起話題，每逢假日，總有大批家長帶著小朋友來園區放電，成為台南新興的親子熱門景點。

除此之外，由南瀛天文館、左鎮化石園區、南科考古館、樹谷生活科學館及山上花園水道博物館組成的臺南市區域博物館創新發展協作平臺，更常一起舉辦融合各館舍特色的益智闖關活動，已經逐漸帶動起另一波親子學習熱潮。去年館慶舉辦活動，雖然在疫情影響下，3天活動也吸引12000人次參加，逐漸打響名號。

館方表示，配合兒童節，此次在4月3日、4日，準備12攤科學闖關活動，只要參加就有獎品，讓親子有玩又有拿以外，連假期間每日前30名購買水道遊園車來回票的兒童，都可以2擇1免費玩1次今年剛推出的體驗設施–捕夢網或瘋狂吉普車，歡迎親子利用時間來享受這絕無僅有的「兒童福利」。