台南市府查核清明節應景食品價格　保障消費者權益

▲台南市長黃偉哲關心清明時節應景食品之價格變動及供貨情形影響民生，指示法制處訪查物價及供需情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明佳節即將到來，台南市長黃偉哲關心清明時節應景食品之價格變動及供貨情形影響民生，指示法制處訪查物價及供需情形，讓民眾祭祖追思所需物品不虞匱乏，遊客也能盡心遊台南嚐美食。





伴隨國人掃墓祭祖慎終追遠的習俗，市場買氣旺盛，因主計處統計我國2月份米、糖、豬肉、雞肉、雞蛋、沙拉油、衛生紙等17項重要民生物資消費者物價指數（CPI）較上月上漲0.7％，較去年同月上漲3.2％。法制處於3月18日至29日期間，實地走訪台南市家樂福、全聯、美廉社等9家連鎖賣場及東菜市場、水仙宮市場、崇德市場、新營第一公有市場、善化黃昏市場等8處傳統市場，查核清明節應景食品春捲及祭祀所需牲禮蔬果之販售情形。

訪查結果，清明節應景食品供貨尚平穩，惟價格微揚。應節食品春捲，本市知名店家販售價格現一捲價格多為45元至50元不等，較先前約漲5元，漲幅約10％；春捲皮多數價格為1台斤180元，相較去年160元調漲20元，漲幅約11％，另少數店家調漲至1台斤200元。據業者表示主要係因麵粉及春捲內餡之蛋、菜等食材成本均增加所致。





其他食品如雞蛋近期內因供需及飼料成本等問題，蛋價每台斤或10入盒裝蛋約58至61元不等。至春捲內餡常用的蔬菜，紅蘿蔔、豆芽菜等根莖類價格持平，高麗菜、皇帝豆、芹菜、小黃瓜及蒜苗等因需求增加價格微幅調漲。豬肉零售價目前於傳統市場無明顯波動，但攤商表示為因應買氣於清明節前夕可能會有每台斤10元不等的調漲，目前市價尚待觀察。另肉雞因營業商家使用量大，價格略為上揚。水果則維持穩定，供貨量及價格變動不大。





台南市春捲用料豐富，風味甜爽與北部潤餅大不相同，是台南美食代表之一，雖店家因原物料之成本增加略微調整售價，惟因屬清明祭祖不可或缺之食品，買氣仍盛，民眾及遊客亦願選擇購買，體驗台南在地風味。





法制處籲請商家重視商譽，應節食品之定價應合理並標示明確，讓民眾有良好的消費體驗，自能帶動本市之觀光熱潮。至消費者如有相關消費疑義，可撥打「1950」專線，或向台南市政府法制處消費者保護官室洽詢。