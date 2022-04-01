中芯國際淨利大增近150%！研發人員卻「一年跑掉577名」

▲中芯國際。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸晶圓代工大廠中芯國際近日公布2021年度財報，全年淨利達107億元，增長近150%，更首次突破百億元大關，刷新歷史紀錄。但另一方面，在各家半導體大廠爭相以重金搶人的關鍵時刻，中芯過去一年卻少了577名研發人員，為其未來發展蒙上一層陰影。

根據《觀察者網》報導，中芯國際內部存在不少問題，僅2021年一年，該公司研發人員就減少近600人，這對於技術密集型的晶片製造業來說，無疑是一巨大損失。

有資深半導體行業人士透露，中芯國際利潤大幅增長體現了其行業競爭力和專業水平；但與此同時，該公司也存在著一些治理和協調問題，再加上薪資水平沒有太大競爭力，出現人才流失並不令人意外。

最近兩年來，中芯國際似乎越來越難以留住人才。從財報中可以發現，最近三個自然年度末，中芯國際的研發人員數量分別為2530人、2335人和1758人，佔總人數的比例分比為16.0%、13.5%和9.9%。

財報更顯示，中芯國際近三年研發投入佔營收的比例分別為21.5%、17.0%和11.6%。

曾有匿名的中芯國際員工在網路上吐槽，所獲薪水無法支撐起在一線城市買房，而且「錢少事多」，「收入與工作難度不成比例」，這是促使部分員工離職的原因。

更有業內人士透露，由於跳槽率高，中芯國際常被調侃為「黃埔軍校」、「培訓基地」，為產業培養了很多晶片人才，甚至還有直言，「中芯國際的員工『一挖就能挖走』。」

業內人士還告訴《觀察者網》，目前台積電、三星、英特爾在中國大陸均設有工廠，再加上武漢長江存儲、合肥的長鑫存儲和晶合集成等本土晶圓廠，從中芯國際出走的人才並不愁去處，甚至還有可能跳槽至設計、設備等其他半導體環節。

從招聘網站上更能發現，中芯國際發出的多數工程師崗位的薪資都在月薪2萬元（人民幣）以下，甚至還有5、6千元的崗位，而這些崗位需求大多位於北京、上海等一線城市。

作為對比，華為招聘的芯片方面的工程師月薪基本都在2萬元以上，商湯科技、小米等公司的某些晶片崗位月薪最高可達6萬元以上。

報導最後強調，「如果中芯國際無法妥善解決人才流失的問題，進一步擴充產能的計劃或將受到不小的影響。」