郭國文憂公司減資股權「乾坤大挪移」　籲金管會祭行政裁罰權

▲郭國文、沈發惠今天舉行「大減資時代 小股民變愚人？金管會應保障多數投資人」記者會。（圖／郭國文國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

大減資時代來了嗎？民進黨立委郭國文、沈發惠1日舉行記者會表示，近期資本市場出現「減資」歪風，不僅侵害投資人權益，也讓公司股權「乾坤大挪移」，變成爭奪企業經營權的手法，雖然並非所有減資的企業背後都有套利的意圖，但現行制度下，無法防止下一個「國巨」誕生，呼籲金管會應善用行政裁罰權，加強行政指導作為，讓減資回歸「中性」的本質。金管會證期局代表僅說，從嚴審查一直是其態度，將朝加強審查研議。

根據公開資訊觀測站資料，今年光是Q1就已有15家上市櫃公司提出現金減資計畫、21家上市櫃公司提出減資彌補虧損。

郭國文說，資本市場上出現「減資」歪風，從被動元件大廠國巨開始，過去10年已減資4次，讓股本大降8成，卻又靠併購來擴張公司規模，並以發行海外存託憑證、海外可轉債與執行認股計畫，來擴充特定對象的股權，最近又出現長榮海運明明每股盈餘45.5元，最後只配了18塊，並宣布減資6成，「我們認為這個意圖不是這麼單純」。

郭國文強調，這種減資的作法不僅可能傷害小股東的權益，更重要的是背後公司權力「乾坤大挪移」，呼籲金管會應該正視此問題，規定公司董事會不能在3年內「又減又增」，避免同一屆董事會能做出減資與增資兩項互斥的決議，另亦可透過排除條款，讓虧損減資的企業仍保有一定的彈性。

郭國文建議，由於減資會影響到所有的股東，尤其原本持有一股的股民將變成零股，在市場上較難交易，甚至要以低於市價的價格賣出，且在股東會上的權益也可能受損，如此重大的決議，應該拉高股東會通過的門檻，改為3分之2出席，2分之1同意，與修改章程同樣標準。

沈發惠表示，雖然現金減資是中立的公司治理行為，但是恐影響市場波動和衝擊投資信心，造成一些臆測及恐慌，沒辦法維持資本市場的穩定，因此金管會應該正視這個問題。他舉例，對小股東來說，減資會讓原本一張股票變成只有400股，而零股交易量少、成交筆數也少，直接影響到股東權益。

金管會證期局發行組組長尚光琪會中說明，依照《公司法》規定，現金減資必須經過股東會通過，站在主管機關立場，要請公司說明減資的理由、對股東權益的影響；即使公司股東會通過，也必須向主管機關申報，「加強審查一直是我們的重點」，2017年金管會曾發函給會計師公會和證券承銷商公會，要求針對現金減資比例大者了解其合理性、未來財務規劃及對業務影響，假設該公司在第二年確實增資了，承銷商就必須再評估其合理性。

針對立委要求公司不能3年內「減資又增資」，尚光琪表示，沒有辦法限制公司在3年內不能減資又增資，因為這是中立的公司治理行為，不能因為有些公司有爭議性，就限制所有公司不能這樣做，所以重點應放在制度面的調整，例如朝加強審查研議。