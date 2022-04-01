打臉政院303停電檢討報告　劉世芳：該編特別預算3年內強化電網

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

303大停電事故引發全民對於電網韌性的關注，民進黨立委劉世芳1日表示，行政院提出「303停電事故檢討報告」計畫耗費10年、斥資逾千億才陸續完成電網規劃，這樣並不妥當，應該比照「防疫特別預算」、「海空戰力特別預算」方式編列特別預算，在3年內一次完成。

劉世芳今天在立法院院會國是論壇表示，昨天高雄舉行民安八號演習，首次把震災災害防救機制，結合地方政府的天然災害防救機制一起做演習，動員100多位官員及志工，感受到全民對國安議題非常有共識。

劉世芳直指，303全台大停電事故發生後，大家非常重視電網韌性議題，供電穩定這件事情不只全民關心，國際投資者、台灣產業也非常重視，但從行政院提出的檢討報告來看，除了人為事故外更基本的原因是電廠跟電網間的連鎖反應，才導致南部7組發電機組全部跳脫，讓南高雄全部停電，「政府必須面對問題，才能解決問題」。

劉世芳強調，未來電網規劃要納入分散供電及區域支援機制，才能降低單一電廠受到衝擊之後的影響，但是行政院和經濟部提出來的計畫需要花費10年、斥資2000億預算才陸續完成，「我認為這樣不妥當」，呼籲行政院應以編列特別預算方式，在3年內一次完成，而不是分散完成。