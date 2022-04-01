警察上門...製毒頭子學電影「空降垂吊」　結還沒打好就被抓了



▲男子發現被攻堅後逃到陽台想利用繩子垂吊躲避追緝，未料還沒綁好霹靂小組就公上來，只好乖乖投降。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

雲林地檢署黃立夫檢察官日前指揮苗栗縣刑大、雲林縣西螺分局等共同緝獲一起大型毒品製造工廠。30日霹靂小組等大批警力拂曉出擊，攻堅進入嫌犯所藏屋內，將4名犯嫌逮捕，並於現場查獲毒品海洛英62.7公克、安非他命1231公克、愷他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克(586包)等證物， 警方偵訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

警方表示，日前接獲中部某販毒集團從事製造及販賣毒品情資，報請雲林地檢察署指揮。30日霹靂小組等大批警力共同出擊，攻堅進入嫌犯的製毒工廠，童男發現警方上門後，本想利用繩索攀降逃逸，卻一路被圍堵到無路可逃，最後只好束手就擒。

▲▼30日霹靂小組等大批警力共同出擊，攻堅進入嫌犯的製毒工廠，除了當場逮捕童男等4名嫌犯，還起獲大批毒品。



警方於現場查獲童某等4嫌涉嫌製造販賣毒品，並查扣海洛英62.7公克、安非他命1231公克、愷他命101公克、圖樣Moncler毒品咖啡包2933公克(586包)、以及製毒工具；偵辦期間警方發現，童男非常狡詐，他因販毒案通緝須執行19年，為了躲避查緝，竟在工廠附近佈下大量監視器，卻未料仍未躲過追緝。全案訊後，依毒品罪嫌送辦。

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