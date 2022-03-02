男扛「超大碎紙機」衝急診　3指絞爛還沒拔出！醫護傻眼



▲男子操作碎紙機時不慎把手指一起絞入，醫護人員求助119才順利將機器破壞，讓手指取出。 （圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

碎紙機成斷指凶器！新竹一名男子使用碎紙機時不慎將手指一起捲入，男子抱著碎紙機與血跡斑斑動彈不得的殘肢衝到急診室，未料醫護人員面對緊緊絞在一起的指頭與機器也一個頭兩個大，拆了半天最後求助專門的舊戶拆除專家-119人員，消防人員花了將近15分鐘，才順利讓指機分離。

新竹縣消防局竹北消防分隊今日上午接獲「東元綜合醫院急診室」請求協助「破壞」碎紙機。消防人員到場後發現地板上血跡斑斑，碎紙機上還卡著3根手指頭，指頭的主人、23歲男子忍受劇痛、全身顫抖不已，急診室醫護人員則因拆機毫無進展，如臨大敵。

▲▼斷指的疼痛指數已達滿分，醫護人員第一時間幫患者止血、止痛，同時做好輸血、手術的準備，待119人員成功拆機後，立即施予急救。





竹北消防分隊小隊長黃健原接獲報案後立刻和同仁帶著各式破壞器材趕到醫院，最初以砂輪機切割，但碎紙機堅若磐石，完全無動於衷，消防人員觀察機器結構，試著換用電動油壓撐開器慢慢將轉軸撐開，使滾輪順勢倒退，期間還要注意患者的手指避免二度破壞，順利將「指」、「機」分離，男子終於可以進行下一步急救。

消防人員表示，「斷指」是疼痛指數中最高的10分，當下急診室輪值醫師、急救醫學教育中心主任簡振宇除了優先以止血帶止血外，也給予嗎啡減緩患者的痛楚，同時緊急聯繫外科醫師輸血準備開刀。

▲▼電動油壓撐開器(上)、消防車上有各式的破壞器材(下)。

簡振宇醫師表示，患者右手中指、無名指和小指頭的最後一節都已被絞碎，因為斷在很末梢，所以無法接回，只能做修短處置，儘量保留尚存末端功能；簡振宇提醒，急診過去遇有手或腳甚至是整個身體被捲入機器中的案例，提醒民眾在操作各類機具時一定要按照SOP操作流程並專注以避免類似意外事件發生。

▲竹北分隊小隊長黃健原以電動油壓撐開器將碎紙機成功拆除。

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