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社會 社會焦點 保障人權

3分鐘就1起家暴案！「目睹兒」緊咬布偶不敢哭　神秘人進駐士院

▲▼呼呼熊 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲守護熊呼呼在士林地方法院及士林地檢署聯合展出，希望幫助駐足在街頭、手足無措的孩子。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

根據衛福部統計，2020年家暴通報高達17萬8710件，攀升至歷年新高，平均3分鐘就有1起家庭暴力被通報，1年約15萬個孩子在傷痛中長大，目睹家暴兒恐導致孩子身心受負面影響，延續到成年。對此，為呼籲民眾關注家暴議題，士林法院在今（1日）特別邀請現代婦女基金會神秘嘉賓「呼呼」前往駐點宣導反家暴，為期2個月。

近日夯劇《少年法庭》裡，有一集講到，1名少女，長期隱忍父親家庭暴力，渾身受傷，但奶奶卻總以「再忍讓好嗎？」導致她不敢報警，只好默默忍受，甚至讓她悲喊「為什麼只有我的人生這麼悲慘？我真的很想要擺脫一切，我真的很想振作起來好好過生活，但是我卻擺脫不了」。

在已故家暴防治先鋒高鳳仙法官積極提議及北市府、司法院支持下，2002年現代婦女基金會首創在士林地方法院設立家暴暨家事事件聯合服務中心，提供被害人保護人保護令諮詢與協助，也開啟司法社工先導，如今邁入第20年，陪伴31422人走過家暴事件，協助3592位民眾聲請保護令，並提供1890位高風險若是個案陪同出庭，幫助他們在法庭中安心陳述。

▼家暴服務處在士林法院成立20年，陪過31422人走過家暴歷程艱辛。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼呼呼熊 。（圖／記者黃宥寧攝）

現代婦女基金會表示，每年陪伴將近8千個受暴家庭，但在陪伴受暴家庭過程中，發現「目睹家庭暴力兒少」，簡稱「目睹兒」的孩子經常不知道如何表達家中狀況，也難以述說內心感受及需要，唯一可以寄託和對話的，往往是身邊的玩偶，對此2020年誕生出，象徵愛與希望的守護熊「呼呼」。

▼象徵愛與希望的守護熊「呼呼」。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 呼呼熊 。（圖／記者黃宥寧攝）

現代婦女基金會表示，守護熊「呼呼」原型，是來自於真實故事，現在已成年的小傑，小時候目睹爸爸打媽媽，自己也經常受暴，每次事發當下只能緊緊咬著玩偶熊而不能哭出聲音，因為越哭會被打得越用力，只有玩偶熊知道他每個秘密，也是唯一救贖。

守護熊「呼呼」頭上的OK繃是傷痛的封印，代表開啟復原之旅；「X」的形狀像是擁抱，也是數學的符號，代表著人與人的連結，讓改變有無限的可能；身上的「R」代表Recover，是呼呼特有復原、修復的能量，希望幫助每個大小朋友在傷心難過、有苦難言的時候，都能友人給予溫暖的擁有，陪伴度過每一個難關。

▼現代婦女基金會前進三玉幼兒園進行反家暴宣導，天真活潑的孩子畫下屬於自己的呼呼熊。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼呼呼熊 。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，現代婦女基金會執行長范國勇表示，「當時如果有人可以多關心小傑，或許就可以改變他的生命！」每個受傷的大人和孩子都需要呼呼，也呼籲社會關注家暴帶來的傷害，希望能邀請更多民眾加入反家暴行列，一起改寫每個受暴故事。

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