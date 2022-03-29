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社會 社會焦點 保障人權

淡水勇警圍捕遭開1槍右腿見血　大膽車手依「殺人未遂」聲押禁見

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水分局偵查隊本月28日晚間，跨轄區到林口區文化一路一段某地下停車場，偵辦詐欺案件時，6名員警準備圍捕詐騙首腦陳姓嫌犯，豈料陳嫌竟反抗開槍，導致偵查隊小隊長李宥賢右腳踝上方中彈，經送醫後所幸無生命危險。士林地檢署複訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪，並有逃亡等事實，向法院聲請羈押。

新北市淡水警分局偵查隊偵辦詐欺案件，於28日晚間8時許，持拘票、搜索票前往林口區文化一路某地下室埋伏，見42歲陳姓嫌犯停好車出現，偵查隊小隊長李宥賢等6名員警，表明身分後，立刻上前進行拘提。

▼淡水警分局偵查隊李姓小隊長遭陳嫌開槍擊中右小腿。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼快訊／淡水分局偵查隊林口辦案　1警中彈送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

豈料陳嫌一見警，立刻轉身想落跑，同時更從身上掏出手槍，李員見狀，試圖阻止，但子彈因瞬間擊發打中他右小腿，但他當下仍強忍疼痛將陳嫌壓制在地，直到一旁同仁發現緊張問「你中槍啦？」，才發現李員不慎中槍，也緊急撥打119求救，警方進一步清查也「槓上開花」查獲衝鋒槍、狙擊槍共長短槍4支及子彈數百發。

小隊長李宥賢也立即送往林口長庚醫院急救，所幸彈頭射進小腿淺層肌肉掉出，新北市警察局長黃宗仁、淡水分局長黃南山隨後也趕往醫院探視，市長侯友宜與警政署長陳嘉欽也致電慰問。

士林地檢署複訊後，認陳嫌涉犯詐欺、妨害公務等罪，罪嫌重大，有事實足認有逃亡等之虞，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見。

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