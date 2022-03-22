顏若芳「四個不同意」公投布條遭割破　他曝動手原因

▲顏若芳公投宣傳布條遭刀劃破，士林地檢署偵結，依毀棄損壞罪將魯姓男子起訴。（圖／顏若芳提供）

記者黃宥寧／台北報導

台北中山、大同區議員參選人顏若芳，去年11月間將公投「四個不同意，台灣更有力」布條懸掛在大同區街頭，但布條卻在短短幾天內遭割破2次。大同警分局成立專案小組循線，將魯姓男子逮捕，魯男稱「看到公投布條感覺氣憤」，才拿出隨身攜帶的小折疊刀劃破。士林地檢署偵結，依毀棄損壞向法院聲請簡易判決。

原擔任民進黨新聞輿情部主任的顏若芳請辭後，投入去年年底1218公投案，並在大直服務處、塔城街與松江路等處懸掛「四個不同意，台灣更有力」布條。豈料，去年11月13日晚間，66歲許姓中年婦女，在塔城街17號停車場，疑因與民進黨公投理念與她政治想法不同，一時憤怒持刀片將布條割下後，並將部分布條拿在手上，丟棄在附近街道。

▼顏若芳公投宣傳布條二度遭破壞。（圖／顏若芳提供）

顏若芳團隊也在同年月16日將宣傳布條重新掛上，沒想到2天後又發現新布條遭割破，所幸被巡邏員警發現，立刻調閱監視器抓到魯姓男子。

布條遭二度破壞，讓顏若芳決定提告，「不能因為立場不一樣就去破壞，台灣是自由民主的國家，但自由不是這樣毀損或是不讓他人發聲、惡意造謠的方式，不讓別人發言。」

魯男偵訊時供稱見顏若芳懸掛公投布條，感覺氣憤，所以才將隨身攜帶的鐵製小折疊刀拿出割破布條，士林地檢署根據監視器、顏若芳警詢筆錄等，依毀棄損壞向法院聲請簡易判決。