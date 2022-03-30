內湖深夜父砍子！爛醉父喧嘩遭制止　刺傷兒被奪刀雙雙濺血

記者游宗樺／台北報導

台北市內湖區29日晚間11時許，內湖路一段驚傳父砍子事件，一名父親酒後與家人起糾紛，期間父親不滿兒子說話的態度，衝去廚房拿水果刀朝他猛刺，兒子背部中刀後，強忍劇痛要從父親手上奪刀，混亂間父親左手也遭利刃割傷。警消到場，將2人送醫後暫無生命危險，將派員到醫院釐清案情。

▲老翁與兒子爆發激烈衝突，拿刀刺傷兒子反被奪刀，左手受傷被送上救護車。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲謝翁酒醉回家，將鄰居停放的腳踏車弄亂，再上樓與家人發生爭執，並拿水果刀刺傷兒子。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，謝姓老翁（73歲）平日有酗酒習慣，爛醉後常與家人發生口角爭執，事發時謝翁醉醺醺跑去敲妻子的房門，其47歲的兒子見狀出聲阻止，謝翁不滿兒子說話態度，2人爆發激烈衝突，謝翁一氣之下，跑去廚房拿水果刀，朝兒子背部猛刺。謝男遇襲後，試圖出手奪刀，混亂間造成對方左手受傷。

警消獲報到場，發現謝男倒臥血泊痛得直哀嚎，檢傷後發現他背部有明顯刀傷，緊急送往三總急救暫無生命危險，而其父親左手虎口有切割傷，送往忠孝醫院包紮並無大礙，警方已將謝翁帶回製作筆錄，釐清雙方衝突細節，並將依法偵辦。

▲警方將謝翁帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）