妻子答話他不滿意　莾男衛生紙點火丟房間...還燒機車

▲北市溫姓人夫與妻子吵架，竟以火點燃衛生紙扔進房間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

恐怖！北市溫姓人夫因不滿意妻子回答，又跑回房間躲起來，一氣之下竟持打火機點燃信件、衛生紙等物，差點致公共危險，不僅如此，瘋狂的他更點火燒自己機車油箱蓋，親友發現才緊急撲滅。士林地院審結，依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，處有期徒刑6月、又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，緩刑2年。

去年10月2日，溫男不滿妻子回應不如預期且躲進房間，因而心生不滿，基於恐嚇危害安全、放火燒燬住宅等以外自己及他人所有物犯意，先持菜刀戳往餐廳木櫃表達不滿，父親女友不斷勸阻，他更激動，揚言「想自殺、要一起死」恫嚇大家，更跑回房間持打火機點燃自己信件、妻子所買餅乾、衛生紙等物，易燃物品在木製裝潢房間燃燒後，讓妻子與父親女友恐懼不已。

3天後，溫男又朝房間丟擲未熄滅的菸，以及1包點燃的衛生紙，想逼妻子回話，但他見妻子冷處理，竟又持打火機想燒妻子名下機車，但妻子見狀追問「為何要燒我的機車不燒你自己的機車？」衝動的溫男，居然直接改燒自己機車。

▲火爆人夫只因不滿妻子回答不如預期竟放火。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法官審酌溫男因夫妻關係不睦致本案，足見他不知用理性、和平方式解決感情問題，也破壞社會安寧秩序，放火燒燬物品行為，已危害社會法益，惟念他坦承犯行，加上妻子替他說情，是因為壓力大，也有帶去看醫生，因此不想追究。

溫男坦承犯行，並與妻子等達成調解取得原諒，法院參溫男前科紀錄、須扶養2子、負債180萬，相信經過此次偵、審程序及科刑教訓後，已知所警惕，無再犯之虞，依放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，處有期徒刑6月、又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，緩刑2年，命緩刑付保護管束期間內，禁止對告訴人實施家庭暴力，用啟自新。

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