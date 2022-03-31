快訊／台中喜宴確診攻破金門！美髮師疫調不實　急匡3人採驗隔離

記者林名揚／金門報導

金門今（31）日傳出新冠肺炎確診個案，是一名26歲的男性美髮師，金門縣政府也在下午公布確診者的最新足跡，包括曾到過共生理髮廳、朋友家等，此外，原本確診者強調未外出，也被查出曾到工作地點，所以又增加匡列包括員工與顧客3人，總計共匡列26人，目前都已入住防疫旅館。

▲金門展開確診個案足跡清消。（圖／記者林名揚翻攝）

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縣府秘書長陳祥麟表示，案23502在初步的疫調時，原本說返金後未外出，但經衛生局透過衛政系統與警政監視系統，逐一比對，發現確診者在足跡說法上，未完全精準說明。

陳祥麟說，案23502在29日18時41分離開尚義機場，19時1分返回住家；30日的9時52分跑到工作地點民權路上的共生理髮廳，11時39分騎乘機車返家，下午14時44分接獲通知外出做PCR；15時13分抵達醫院；16時3分抵達住家；21時54分抵達金門醫院進行隔離。

縣府最新疫調後，又新增包括員工與顧客共3名接觸者，3人約在31日下午在金門醫院完成PCR採檢，目前入住防疫旅館隔離中；確診者的工作地點與足跡已於下午完成清消。

縣府強調，相關被匡列人員應配合相關單位進行疫情調查，也將透過警政及衛政系統比對，執行精準疫調，若有不配合者將依傳染病防治法開罰。

此外，縣府還將針對相關集會及活動加強落實各項防疫措施，對於四月即將辦理的宗教活動及大型賽事，將視疫情發展滾動式檢討加強各項防疫規劃。