舞蹈老師與新北確診者接觸染疫　鄭文燦：匡列近3千師生採檢

▲桃園市長鄭文燦今天下午說明舞蹈老師之感染途徑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市今天新增15例本土確診個案，其中因舞蹈老師採檢確診導致桃園高中全校師生停課，市長鄭文燦今天下午召開疫情說明記者會時表示，舞蹈老師是與新北確診者接觸，因為有跑桃園舞蹈班，今天新增班主任與1名學生確診，學生確診後全校師生近3000人採檢，其中舞蹈班停課10天，其餘停課7天，採取較嚴格標準防疫。

鄭文燦指出，舞蹈老師是與新北事確診者接觸，個案是（案23258），舞蹈老師有跑桃園舞蹈班，今天是新增班主任與1個學生，「我們針對舞蹈班採檢48位，學生來自各所學校，我們採取比較嚴格標準，個學生採檢確診後，其同班、跨班師生都居隔停課10天，全校近3000人都採檢與停課7天。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長王文彥說，舞蹈班（案23258）是舞蹈老師團，大概有5人，5人個別到不同學校或舞蹈班授課，其中5人有2個是桃園籍，5人中據了解有3人確診，2人是新北市的，到底誰傳誰或從哪裡感染，目前還在疫調中。

王文彥表示，（案23258）舞蹈老師在桃市在1所學校授課，有很多舞蹈班授課，在一些學校都有舞蹈班級，總共牽涉到18所學校授課，昨天晚上緊急將18所學校有授課學生全部緊急採檢，結果採檢出（案23525），同時某教室班主任也被採檢出確診，市府已積極針對確診學生採檢，學校也做匡列，其他沒有確診則做居隔，請各班級做自我健康監測，「這牽涉學校與範圍是蠻大的，因為主要的舞蹈班是個密閉式的，常常在授課情況下會得到，因為運動要不要戴口罩，在某些情況下，如果可容忍下，運動時戴上口罩應該比較適合。」

【更多新聞】

►帶女友辦貸款+開戶 「24歲高檢署檢察官」太嫩當場被識破

►舞蹈老師確診 桃園高中舞蹈班停課10天...學校周圍大清消

►快訊／桃園+15！某電子大廠員工確診 衛生局急採809人