鎮瀾宮議會專案報告遭藍營否決　綠營轟：多數暴力

▲綠營提鎮瀾宮專案報告遭藍營否決，綠營轟「多數暴力」。（圖／記者游瓊華攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

大甲鎮瀾宮日前爆發董監事選舉爭議，台中市議會今（30） 日召開程序委員會，民進黨議員要求專案報告大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議，要求市府檢討督導宗教團體制度缺失。對此，藍營議員認為不該只針對鎮瀾宮，綠營則強調，鎮瀾宮是指標，專案報告並無不妥。最後議長張清照宣布未達共識，該案不列專案報告，引發綠營群起抗議。

台中市議會今舉行程序委員會，綠營市議員江肇國、蔡耀頡等人認為，鎮瀾宮是民眾關注的焦點，市府對大甲地區地方53庄民眾的質疑應說清楚，不要遇到鎮瀾宮就轉彎。

國民黨議員指出，市府對宗教團體有管理權限，但專案報告特別指明大甲鎮瀾宮「太針對性」， 議會無權介入私有的財團法人，莫非把台中所有私人財團法人宮廟都拿來講嗎？

藍綠及無黨籍議員發言後，市議會顧問翁文德宣讀，經充分討論，宗教團體改善討論案無共識，不列入定期會專案報告，話沒說完，引來綠營議員不滿大喊抗議，砲轟程序委員會刪專案報告不符慣例，議長張清照宣布散會，會議不歡而散。

市議員林德宇表示，先程序再實體，議長有特別指示和裁示，專案報告20題，國民黨8題、民進黨8題，無黨、超黨各2，既然都講好了民進黨8題，民進黨團也沒有質疑或是檢討討論其他黨團提案的項目，痛批藍營用多數暴力否決民進黨的提案是藐視民意。