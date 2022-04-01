兵役延長將在2024實施？蘇貞昌：尊重國防部專業

記者陳家祥／台北報導

國軍義務役制度延長的規話進來討論不斷，傳出上路時間點將落在2024年總統大選之後。對此，行政院長蘇貞昌說，自己的國家自己救，看專制國家侵略鄰國，不必理由，我們要做好準備，「要怎麼樣準備才好，國防部專業，我們尊重」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



隨著烏克蘭與俄羅斯戰事的爆發，國內開始討論目前僅4個月的軍事訓練役是否還足夠，近來總統府、行政院、國防部等多次聲明已在評估各方意見中，至於上路時間點部分則不願多做談論。