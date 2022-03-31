台電台南區處頒發纜線失竊破案獎金　感謝新化分局協助破案

▲台電台南區處處長許墩貴，前往新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，感謝破案有功員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區及善化區2021年底發生電纜遭竊事件，嫌犯於新化區信義路與中山路、山上區、新市區等偏僻處竊取共約504公尺、重約125公斤之電纜線，預計損失約6萬元，經台南市警新化分局長期調查，終在2022年3月舉證後由檢方起訴，台電台南區處處長許墩貴，31日至新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元。

許墩貴處長表示，此次纜線失竊地點大部分以深山區域居多，為防制電纜失竊，台電頻繁拜訪各警察分局。自去年下半年起，發現失竊案件集中發生在深山區域，便積極拜訪歸仁、新化、善化分局等，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，亦提供曾在該區域作案的前科犯資訊給警方，助於比對偵查。以2021年度為例，電纜失竊長度共計5901公尺，損失金額逾十二萬餘元，且電纜遭竊後，復舊成本鉅大，造成台電重大損失。

台南區處說明，台電電纜之絞線中心股表面每8到12公分處就有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，以便民眾、廠商和回收業者指認所見電纜是否為台電公司之電纜線，可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。台電每月皆偕同市府經發局人員與警方至資源回收場宣導，除了介紹台電纜線外觀與特徵，並持續宣導拒絕回收來路不明的廢電纜線，若有無法辨識之電纜線可通知台電人員協助，避免廠商收購台電被竊之贓物。

台南區處提醒，配電電纜屬供給民生及企業電力之重要設備，電纜失竊不但影響用戶正常用電權益、造成廠商營運設備損壞致經濟損失，也易導致宵小及民眾碰觸電纜造成觸電，恐危及人身安全，例如近日桃園機場內電纜線遭竊賊破壞造成停電，導致機場業務停擺，影響旅客權益甚鉅。若民眾發現竊取電纜之不當情事，請立即通報台電或撥打1911或110，共同維護用電安全及用電權益。