　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電台南區處頒發纜線失竊破案獎金　感謝新化分局協助破案

▲台電台南區處處長許墩貴，前往新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，感謝破案有功員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電台南區處處長許墩貴，前往新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，感謝破案有功員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區及善化區2021年底發生電纜遭竊事件，嫌犯於新化區信義路與中山路、山上區、新市區等偏僻處竊取共約504公尺、重約125公斤之電纜線，預計損失約6萬元，經台南市警新化分局長期調查，終在2022年3月舉證後由檢方起訴，台電台南區處處長許墩貴，31日至新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元。

▲台電台南區處處長許墩貴，前往新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，感謝破案有功員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許墩貴處長表示，此次纜線失竊地點大部分以深山區域居多，為防制電纜失竊，台電頻繁拜訪各警察分局。自去年下半年起，發現失竊案件集中發生在深山區域，便積極拜訪歸仁、新化、善化分局等，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，亦提供曾在該區域作案的前科犯資訊給警方，助於比對偵查。以2021年度為例，電纜失竊長度共計5901公尺，損失金額逾十二萬餘元，且電纜遭竊後，復舊成本鉅大，造成台電重大損失。

▲台電台南區處處長許墩貴，前往新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，感謝破案有功員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南區處說明，台電電纜之絞線中心股表面每8到12公分處就有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，以便民眾、廠商和回收業者指認所見電纜是否為台電公司之電纜線，可判斷是否為宵小竊取之不當贓物。台電每月皆偕同市府經發局人員與警方至資源回收場宣導，除了介紹台電纜線外觀與特徵，並持續宣導拒絕回收來路不明的廢電纜線，若有無法辨識之電纜線可通知台電人員協助，避免廠商收購台電被竊之贓物。

▲台電台南區處處長許墩貴，前往新化分局頒發線路失竊破案獎金6萬元，感謝破案有功員警辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南區處提醒，配電電纜屬供給民生及企業電力之重要設備，電纜失竊不但影響用戶正常用電權益、造成廠商營運設備損壞致經濟損失，也易導致宵小及民眾碰觸電纜造成觸電，恐危及人身安全，例如近日桃園機場內電纜線遭竊賊破壞造成停電，導致機場業務停擺，影響旅客權益甚鉅。若民眾發現竊取電纜之不當情事，請立即通報台電或撥打1911或110，共同維護用電安全及用電權益。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／慈濟護理師Ct值13.9　最新足跡曝光！　
快訊／初鹿牧場媽1家5口確診！　1歲兒也染疫
快訊／柯文哲脫口罩開唱！　衛生局確定要開罰了
台灣沒有要共存！陳時中揭「1數據」不放棄清零
快訊／北市確診足跡曝！　星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城
快訊／勒死兒女還自稱「99分媽媽」　單親媽最終判決出爐
快訊／和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值曝　妻女急採驗
孫藝真玄彬婚禮開始！「大咖自駕出席」百萬名車排一線
快訊／台東+5足跡！　台鐵、超商、圖書館
快訊／台南確診足跡曝！　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列
快訊／中和某公寓再增5確診！　雙和社區959人採檢出爐
快訊／高師大附小2童確診　全校1452人採檢出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電台南區處頒發纜線失竊破案獎金　感謝新化分局協助破案

2022兒童藝術節交通管制　4線接駁車、每15分鐘一班

兒藝節倒數一天　林智堅公開最「潮」穿搭

金門防疫破功　金防部取消開放擎天廳參觀

台南安平開台天后宮　媽祖遶境「打三劑」共創三贏

原住民部落大學「校本部」揭牌　饒慶鈴盼整合各區域特色辦學

新制道交條例酒駕不再去識別化　空窗期酒駕累犯台南仍去識別化公布　

打火不打虎　南消五大隊結合仁德區公所清明防火宣導

黃偉哲身邊兩大將　林依婷及朱正軒永康兵仔市合體造勢

清明節＋法會遶境！花蓮市區交通管制　遊客行前必知免受困

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

台電台南區處頒發纜線失竊破案獎金　感謝新化分局協助破案

2022兒童藝術節交通管制　4線接駁車、每15分鐘一班

兒藝節倒數一天　林智堅公開最「潮」穿搭

金門防疫破功　金防部取消開放擎天廳參觀

台南安平開台天后宮　媽祖遶境「打三劑」共創三贏

原住民部落大學「校本部」揭牌　饒慶鈴盼整合各區域特色辦學

新制道交條例酒駕不再去識別化　空窗期酒駕累犯台南仍去識別化公布　

打火不打虎　南消五大隊結合仁德區公所清明防火宣導

黃偉哲身邊兩大將　林依婷及朱正軒永康兵仔市合體造勢

清明節＋法會遶境！花蓮市區交通管制　遊客行前必知免受困

周天成一採已轉陰性！預計4月初返國　可能無緣參賽全團賽

有溫暖的大事！蘇貞昌憶年輕租屋度日　租金補貼加碼很有感

花蓮慈濟女護理師足跡曝！Ct值13.9與男友遊墾丁　2同事採檢陽

俄羅斯不遵守承諾？英國情報：基輔「數日內」恐爆發激烈戰鬥

簡大為／升息房東急漲租金　有這兩種合法方式

吳王同場先發！王柏融打第四棒　日本火腿拚止敗

平壤天空降「飛彈碎片雨」！導彈在20m上空爆炸　疑釀2死

不斷更新／烏俄外長會晤可能2周內舉行　基輔近郊恐再爆激戰

「北投鬼樓」搭上房市順風車　單價衝上37萬創社區新高

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

地方熱門新聞

高雄無預警再停水　3.1萬戶停16小時

歡迎羅智強選市長　桃園新選風連線成立

2022桃園市議員選舉　國民黨40人辦理登記

63歲大媽開店拚職涯春天

打龜號測試延至4/6「地點在台中」

鎮瀾宮專案報告遭否決　綠營怒轟

連鎖中醫放百職缺　33K起跳+近萬獎金

林依婷及朱正軒永康兵仔市合體造勢

低收及中低收入戶加發生活補助

國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車

空窗期酒駕累犯仍去識別化公布　

安平開台天后宮媽祖遶境

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

金門防疫破功　擎天廳開放取消

更多熱門

相關新聞

2個月偷路燈電纜2.8噸賺　民眾當他台電人員

2個月偷路燈電纜2.8噸賺　民眾當他台電人員

台中市部份地區街道入夜後漆黑一片，影響用路人安全，台電獲報前往了解，原來是電纜線被切斷偷走，台中市刑大經多日跟監，30日在沙鹿區發現林嫌故技重施，當場人贓俱獲，林嫌從1月底至今共竊得2.8噸電纜線，獲利近40萬元，由於林嫌裝備和台電人員一模一樣，技術純熟，路人即使發現也不覺得他是竊賊。而林偷的是低壓路燈線，而非高壓電線，並未影響民生用電。

高雄1天停電2次　里長出面求償

高雄1天停電2次　里長出面求償

捷運站附近店家一片黑 ！士林晚間565戶無預警停電　台電：線路故障

捷運站附近店家一片黑 ！士林晚間565戶無預警停電　台電：線路故障

即／高雄又停電　這次是怪手害的

即／高雄又停電　這次是怪手害的

蘇貞昌：鳥獸蟲事故性停電「台電也是受害者」

蘇貞昌：鳥獸蟲事故性停電「台電也是受害者」

關鍵字：

台電纜線失竊破案獎金新化分局

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面