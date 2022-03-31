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立院初審通過「後備軍人召集優待條例」　接受教召5次起發放獎金

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院初審通過「後備軍人召集優待條例」，明定接受教召第5次起發放獎金。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院外交及國防委員會31日初審通過「後備軍人召集優待條例草案」，明定民眾接受教召並完成訓練達5次，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金。外交及國防委員會召委、民進黨立委羅致政表示，這是跨黨派共識，不過有立委認為應給予更多照顧，因此保留第1條、第8條關鍵條文。

立法院外交及國防委員會31日併案審查「後備軍人召集優待條例草案」，並邀請國防部長邱國正等人列席備詢，除了攸關如何照顧自營業者、日薪者接受教育召集營業損失的第1條、第8條等關鍵條文保留送交黨團協商，其餘條文皆經過與會立委討論初審通過。

根據初審審通過條文，後備軍人志願參加教育召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，自第5次起，每次完成訓練後，應由召訓機關或部隊發給召集獎金。

初審通過條文還包括，第1項租稅優惠實施，年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限。

羅致政受訪時表示，看得出來所有立委都很支持這項草案，且都贊成應照顧受召人員，其條文重點主要是針對雇主，包括給員工公假與薪資，但為減少雇主負擔，政府在稅負上有所減免。

羅致政也說，政府給予受召人員國軍醫院免掛號費、教召5次以上獎金鼓勵、國軍英雄館住宿優惠，甚至按照國防部的說法，召集津貼也調增，看得出來這是跨黨派共識。

「後備軍人召集優待條例草案」第1條明定，為保障後備軍人接受集之相關權益，增加後備軍人召集期間優惠及福利措施，並減少召集期間對機關（構）、事業單位、學校、法人、團體營運之衝擊，特制定本條例。

草案第8條第1項則規定，機關（構）、事業單位、學校、法人、團體給付員工依前條規定請假期間之薪資，得就該薪資金額之百分之一百五十，自申報當年度所得稅之所得額中減除。但該薪資金額已使用其他法律規定之租稅優惠者，不適用之。

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