帶小女兒收驚卻更慘！淫神棍扯小鬼纏身　胸部到外陰鬼畫符

▲北投區金福堂宮廟負責人陳男，佯稱少女遭小鬼纏身，要求少女全身脫光在身上畫符咒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

可惡！一對愛女心切的父母，認未成年女兒中邪需要收驚，便到北投區金福堂宮廟，向陳姓負責人尋求幫助，豈料陳男以「有小鬼纏身」將少女帶進房間，以毛筆沾紅墨水在少女胸部、外陰部畫符，並要求全身脫光，強制猥褻得逞。士林地檢署偵結，依妨害姓自主罪提起公訴，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

起訴指出，去年8月左右，少女小依（化名）父母認為女兒中邪了需要收驚，經友人介紹便舟車勞頓前往北投區大興街金福堂宮廟求助。

心懷不軌的陳男（40歲），見小依父母著急模樣，直接表示「你女兒有小鬼纏身，必須要在身體上畫符」以此言語恫嚇3人，並將小依帶進房間內，要求小依將上衣脫光、再強行脫去外褲、內褲，以毛筆沾紅墨水在其胸部、外陰部畫符。

▼在北投開宮廟的陳男，竟要求少女脫光衣物畫符。（圖／取自pixabay）

當下不敢抗拒的小依，只好隱忍到上學時，才向老師委婉表示自己遭侵犯的事實，全案因此曝光。

陳男於偵查時承認有以毛筆沾紅墨水在小依胸部等處畫符，卻強調「這就是宗教儀式」，小依父母也向檢警表示女兒確實在離開宮廟後，有向他們表示「師父怪怪的！」用毛筆在身上畫符，從上面畫到下面。

士林地檢署認陳男雖未以強暴、脅迫等手段使小依不能抗拒而猥褻，卻假藉鬼神之說，利用小依父母敬畏鬼神、為求改運，虛構小依遭鬼纏身、運氣不佳，使被害人心生畏懼，在手段上顯然是使用詐術急恫嚇，使小依陷入錯誤，因錯誤所生的恐懼感進行行為支配，因此依強制猥褻罪予以起訴，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。