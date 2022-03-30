藉同袍調訓性侵他女友　淫狼上尉竟笑「下面那麼濕還說不要」

▲林姓上尉性侵還笑「下面那麼濕還說不要」。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍林姓上尉向同袍借住租屋處，見同袍女友也是現役少尉的小暖（化名）美麗動人，竟趁同袍調南部受訓時性侵小暖得逞。林男完事後還對小暖嘲笑「下面那麼濕還說不要」。一審將他判刑4年，上訴二審後，他賠償小暖達成和解，高院因此改判2年、緩刑5年。可上訴。

判決指出，林男同袍與女友在新竹竹北市租有一間套房，林男知悉。2019年8月間，同袍到南部調訓期間，林男打算借住套房，由小暖在晚間7點多，陪同林男到套房內。2人在房內共用晚餐，之後小暖到陽台抽菸。林男見小暖心情不好，遂假意前往安慰，並將小暖帶回房內。

沒想到林男藉著安慰小暖的機會，強吻小暖，小暖呆了一下，立刻拒絕「我不要！」，但林男不顧她反對，將小暖強壓在床上，強剝下褲子，性侵得逞。林男完事後，竟對小暖嘲笑：「妳下面都那麼濕了，妳還說不要。」隨即進浴室洗澡。小暖趁機傳訊息告知男友，男友打電話給林男質問，之後各自返回營區，小暖報警處理。林男遭提起公訴。

一審法院審理時，林男否認犯罪，還說雙方情投意合，當時小暖說的「不要」及抗拒推他，只是女性的矜持。但一審法院根據其他客觀證據，認定林男確實違反小暖意願而性侵，一審將他判刑4年。

案經上訴，二審高等法院審理期間，林男認罪並賠償小暖，雙方達成和解，全案於30日二審宣判，高院改輕判林男有期徒刑2年，並宣告緩刑5年的自新機會。可上訴。